'ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ଗଲୱାନ' ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ମାତୃଭୂମି' ରିଲିଜ, ଦେଶଭକ୍ତି ଅନ୍ଦାଜରେ ସଲମାନ-ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଡା
ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ "ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗଲୱାନ୍"ର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଆଜି, ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଏହି ଗୀତଟି ଦେଶଭକ୍ତି ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 24, 2026 at 4:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଫିଲ୍ମ 'ଇକ୍କିସ, ବର୍ଡର 2' ପରେ ଆସୁଛି ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ "ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗଲୱାନ୍" । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏପ୍ରିଲରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲିଜ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ମାତୃଭୂମି' ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଯାହା ଦେଶଭକ୍ତି ଓ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍" ଏକ ସାମରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସଲମାନ ଖାନ ଏକ ସେନା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯିବେ। "ମାତୃଭୂମି" ଗୀତରେ ଏହି ଶୈଳୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହାକୁ ଅରିଜିତ ସିଂ, ମାଷ୍ଟରମଣି ଧରମକୋଟ ଏବଂ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ ଗାଇଛନ୍ତି । ହିମେଶ ରେଶମିଆ ଏହି ଗୀତର ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସମୀର ଅଞ୍ଜାନ ଏହାର ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି । "ମାତୃଭୂମି" ଗୀତରେ ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ସିଂହଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ଜଣେ ସେନା ସୈନିକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉଭୟକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଦେଶ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ "ମାତୃଭୂମି" ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଗୀତ ସଲମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପହାର, ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଜନ୍ମଦିନରେ ସଲମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି; ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ଗଲୱାନ ଟିଜର ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
'ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗଲୱାନ୍' ଅପୂର୍ବ ଲାଖିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶୁଟ୍ଆଉଟ୍ ଏବଂ ଲୋଖଣ୍ଡୱାଲା, ହସିନା ପାର୍କର, ଏକ ଅଜନବୀ ଏବଂ ମିଶନ ଇସ୍ତାନବୁଲ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ ଫିଲ୍ମ କ୍ରାକଡାଉନ୍ (୨୦୨୦) ତିଆରି କରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନ ଗାଲୱାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା କର୍ଣ୍ଣେଲ ବି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ସନ୍ତୋଷ ଜଣେ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସେନା ଭୂମିକାରେ ବାବୁ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଉଥିବା ଜଣେ ସୈନିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବେ। ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଙ୍କୁର ଭାଟିଆ ଏବଂ ଜେନ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ସିଂ ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ