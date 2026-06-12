ETV Bharat / entertainment

ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସଲମାନ, 'କାଲା ହିରନ୍' ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଆବେଦନ

'କାଲା ହିରନ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ପାଇଁ ସଲମାନ ଖାନ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

SALMAN KHAN ON KAALA HIRAN
SALMAN KHAN ON KAALA HIRAN (film poster/ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 12, 2026 at 3:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୃଷ୍ଣସାର ହରିଣ ଶିକାର ଘଟଣା ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ କଳା ଅଧ୍ୟାୟ, ଏବଂ ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ବି କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି 'କାଲା ହିରନ୍: ଦ ବ୍ୟାଟେଲ ଫର୍ ଲିଗାସି' ନାମକ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସଲମାନ ଖାନ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ତାଙ୍କ 'ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର'କୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି । ସେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ 1998 କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଶିକାର ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଚାଲୁଥିବା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉଭୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ।

ଏକ ବିଚାରାଧୀନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମାମଲା ମଧ୍ୟରେ ସିଭିଲ ପ୍ରୋସିଜର ସଂହିତାର ଆଦେଶ 39, ନିୟମ 1 ଏବଂ 2 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । ଆବେଦନରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜକ (ଅମିତ ଜାନି ଏବଂ ଜାନି ଫାୟାରଫକ୍ସ ଫିଲ୍ମସ୍), ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଭାରତ ଶ୍ରୀନେଟ୍), ଅକ୍ଷୟ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରଚାର, ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କିମ୍ବା ମୁକ୍ତିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଦେଶ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି ଯେ ମାମଲାଟିର ଶେଷ ନିଷ୍କର୍ଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରଚାର, ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କିମ୍ବା ମୁକ୍ତିଲାଭରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଦେଶ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।

ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ୧୯୯୮ ମସିହାରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଶିକାର ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କିମ୍ବା ଆଧାରିତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଅଭିନେତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର, ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବୟାନ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସହଜରେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଆବେଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ମେ ୨୦୨୬ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରରେ ସଲମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନତା ଥିବା ଏକ ଚରିତ୍ରକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଚରିତ୍ରଟି ଏକ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହା ସଲମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଜଣାଶୁଣା ନୀଳ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ସହିତ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି - ଏକ ଆସେସୋରିଜ୍ ଯାହା ଆବେଦନରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିଚୟର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇସାରିଛି । ଏହା ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ପୋଷ୍ଟରରେ ଚରିତ୍ରଟି ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯଦିଓ ସଲମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନ, ୧୯୫୯ ଅନୁଯାୟୀ ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ମାମଲାରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି; ଏହା ଏକ ଭ୍ରାମକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ।

ସଲମାନଙ୍କ ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ମନେ ହେଉଛି । ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏପରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରଚାର ଚାଲୁଥିବା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାରର ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରେ । ଆବେଦନରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଅମିତ ଜାନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ବିବୃତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 'କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ' ମାମଲା ଏବଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ବିବାଦ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ।

ଏହା ସହିତ, ଆବେଦନରେ ସାକ୍ଷାତକାର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି ଯାହା କଥିତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମକୁ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡିଥାଏ । ଏଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ସଲମାନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି । ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ, ସଲମାନ ପୂର୍ବରୁ ୨୪ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ରେ ଏକ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ ପଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମର ବିକାଶ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ସହିତ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନୋଟିସ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଚାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜାରି ରହିଲା, ଯାହା ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ।

ଆବେଦନରେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ ପାଇବା ପରେ, ଅମିତ ଜାନି ବିବାଦକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ବୟାନ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଅଭିନେତା ମାନହାନିକାରକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି । ଆବେଦନରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଚାରମୂଳକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ସାର୍ବଜନୀନ ବୟାନର ନିରନ୍ତର ପ୍ରସାରଣ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିଛବିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି ।

ଅଭିନେତା 'କାଲା ହିରନ୍: ଦି ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଫର୍ ଲିଗାସି' ସହ ଜଡିତ କୌଣସି ଟିଜର, ଟ୍ରେଲର, ପୋଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଚାରମୂଳକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକାଶନ କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର କରିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଆଦେଶ ମାଗିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ, ବିବାଦର ଶେଷ ସମାଧାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆହୁରି ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମିତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଅମିତ ଜାନି, ଜାନି ଫାୟାରଫକ୍ସ ଫିଲ୍ମସ୍, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାରତ ଶ୍ରୀନାଟେ, ଅକ୍ଷୟ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରମୋସନ ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିନେମାରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଜଲୱା; ଫିଦା ଫ୍ୟାନ୍ସ, ଭାରତରେ କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ?

'ଭୁଲ୍ ହୋଇଗଲା...' ଭାଇଜାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ପାପାରାଜି

'ଜେଲ ପଠାଇବ, 60 ବର୍ଷରେ ବି ଲଢିବା ଜାଣିଛି..' କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ସଲମାନ ଖାନ ?

'ରାଜା ଶିବାଜୀ' ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ନେଇନାହାନ୍ତି ଏହି ଷ୍ଟାର୍, ମାଗଣାରେ କରିଛନ୍ତି କାମ

TAGGED:

KAALA HIRAN
SALMAN KHAN ON KAALA HIRAN
କାଲା ହିରନ
ସଲମାନ ଖାନ
SALMAN KHAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.