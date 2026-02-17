ସଲିମ ଖାନଙ୍କ ବିଗିଡିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବାପା ତଥା ସ୍କ୍ରିନ ରାଇଟର୍ ସଲିମ ଖାନ । ଚିନ୍ତାରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କଲେ କାମନା ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବାପା ତଥା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବରିଷ୍ଠ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ସଲିମ ଖାନ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଜାଣିବା ପରେ ସଲମାନ ଖାନ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଅଭିନେତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲାକ ଟି-ସାର୍ଟ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହା ସହ ସଲିମଙ୍କ ଝିଅ ଅଲଭିରା ଖାନ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ, ଜ୍ୱାଇଁ ତଥା ଅଭିନେତା ଆୟୁଷ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ।
ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ତାଙ୍କର ୯୦ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିବା ସଲିମ ଖାନ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ସଲିମ ଖାନଙ୍କୁ ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସେ ଜାଭେଦ ଅଖତରଙ୍କ ସହ ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଜାଭେଦ ଅଖତରଙ୍କ ସହ ମିଶି, ସଲିମ-ଜାଭେଦ ଯୋଡ଼ି "ଶୋଲେ," "ଦିୱାର," "ଡନ୍," "ଜଞ୍ଜିର," "ତ୍ରିଶୂଳ," ଏବଂ "ସୀତା ଔର ଗୀତା" ସମେତ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା କେବଳ ବ୍ୟାପକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିନଥିଲା ବରଂ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଥିଲା । ସଲିମ ଖାନ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତା ଭାବରେ କିଛି ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ତାଙ୍କର କାହାଣୀ କହିବା ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଆର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବଲିଉଡରେ "କ୍ରୋଧିତ ଯୁବକ (angry young man)" ଯୁଗକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଲେଖକମାନଙ୍କ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସଲିମ ଖାନଙ୍କର ଆଉ 3 ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି: ଅରବାଜ ଖାନ, ସୋହେଲ ଖାନ ଏବଂ ଅଲଭିରା ଖା ନ। ସେ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସଲିମ ଖାନ ପ୍ରଥମେ ସଲମା ଖାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଲେନ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ । ସେ 1981 ମସିହାରେ ହେଲେନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି ।