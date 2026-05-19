ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ 'ଏକାକୀପଣ' ପୋଷ୍ଟ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ମାଆ, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ଭାଇଜାନ୍

ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଏକାକୀପଣ ଭାବନା ପୋଷ୍ଟ ନେଇ ମାଆ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତା ନିଜ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 19, 2026 at 12:51 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 17 ମେ ରାତିରେ, ସଲମାନ ଖାନ ନିଜର ଏକ ସାର୍ଟଲେସ୍ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରତି କମ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଥିବା କ୍ୟାପସନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । କ୍ୟାପସନରେ ସଲମାନ ନିଜକୁ "ଏକା" ଏବଂ "ଦୁଃଖି" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାତାରାତି ପୋଷ୍ଟଟି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲମାନ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସଲମାନଙ୍କ ଏହି ନୂତନ ପୋଷ୍ଟଟି ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ

ତାଙ୍କ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟରେ, ସଲମାନ ଖାନ ଲେଖିଛନ୍ତି: "ଓହୋ! ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁ ନଥିଲି । ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କିପରି ଏକା ରହିପାରିବି ? ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି । ଏପରି ସମୟରେ ମୁଁ କିପରି ଏକା ଅନୁଭବ କରିବି ? ଏହା ମୋତେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅକୃତଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବ ।"

ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ

ସଲମାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ କରିଥିଲା, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଉତ୍ତରରେ, ସଲମାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ: "କେତେବେଳେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିବାରୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ମୋତେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥର, କିନ୍ତୁ - ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଟୋ ବିନା ମଧ୍ୟ - ଏହା 'ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍'ରେ ପରିଣତ ହେଲା, ମୋ ମାଆ ପଚାରିଲେ, 'କଣ ହେଲା ପୁଅ?' କେବଳ ଶାନ୍ତ ରୁହ, ବନ୍ଧୁଗଣ ।"

ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ?

ମେ ୧୭ ତାରିଖ ରାତିରେ, ସଲମାନ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଫଟୋରେ, ସେ ଏକ ସୋଫାରେ ସାର୍ଟଲେସ ବସି, ପଛକୁ ନଇଁ ପଡ଼ି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଫଟୋରେ ସଲମାନଙ୍କ ଆବ୍ସ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ଫଟୋ ସହ ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି: "ମୁଁ, ମୁଁ, ଏବଂ କେବଳ ମୁଁ... ନିଜ ସାଥିରେ ରହିବାର ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଅଛି: 'ଏକା' ଏବଂ 'ଦୁଃଖି' । 'ଏକା' ହେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକା ରହିବାକୁ ବାଛିବା, ଯେତେବେଳେ 'ଏକା' ହେବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠାରେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ... ଏବେ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ନିଜେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।"

ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ସଲମାନ ଖାନ 'ମାତୃଭୂମି: ମେ ୱାର ରେଷ୍ଟ ଇନ ପିସ୍' ରେ ନଜର ଆସିବେ । ଅପୂର୍ବ ଲାଖିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଙ୍କୁର ଭାଟିଆ ଏବଂ ଜେନ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ସିଂ ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ସିନେମାଟି ଅଗଷ୍ଟ ୧୪କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଯଦିଓ ନିର୍ମାତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ସାଉଥ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାମଶୀ ପୈଦିପାଲିଙ୍କ ସହ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'SV63' ରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ନୟନତାରା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସଲମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସୁଟିଂ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସଲମାନ କେବଳ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରୁନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

