'ମାତୃଭୂମି'; ଭାରତ-ଚୀନ୍ କାହାଣୀ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଉପରେ ଥିଲା କି 'ଚାପ' ? ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସଲମାନ
ଭାରତ-ଚୀନ୍ କାହାଣୀକୁ ନେଇ 'ମାତୃଭୂମି'ର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାପ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସଲମାନ ଖାନ, ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 8:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଲମାନ ଖାନ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଯୁଦ୍ଧ-ଭିତ୍ତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମାତୃଭୂମି: ମେ ୱାର୍ ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍' ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ନେଇ ବିଳମ୍ୱ ଓ କାହାଣୀ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବଦଳାଇଥିବା ନେଇ ଅନେକ ଗୁଜବ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସଲମାନ ଖାନ । ନଭେମ୍ବର ୬, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ସେହି ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍କୁ ନେଇ କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରୀ ଚାପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଓ ଟିମ୍ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଏହାର ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନଥିଲା ।
#WATCH | On his upcoming movie 'Maatrubhumi: May War Rest in Peace', Actor Salman Khan says, "This whole narrative—that we are taking a stance against China, or whatever else is being said—and the claim that our government pressured us to change or rewrite the script, it’s all nonsense. It’s not true at all. We’ve made a film about soldiers—about what they and their families go through, on both sides. There are no negative forces..."— ANI (@ANI) November 6, 2026
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଲମାନ ଉକ୍ତ ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ । ସେ ଏହି କାହାଣୀ ପଛର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଏମିତି କିଛି କହିଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ।
ସଲମାନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନୀ ନୁହେଁ । ଏହା ମୋ ବାପାଙ୍କ କୁହାଯାଇଥିବା ଏକ କଥାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୁଳି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ମା’ଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯାଇ ବାଜିଥାଏ । ମୁଁ ସେହି ସିନକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି । ମୁଁ କେବଳ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ସିଧାସଳଖ ଶାରୀରିକ ଲଢ଼େଇ ଉପରେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି । ବାସ୍, ଏତିକି ହିଁ ।"
What’s your take on his clarification?👀 Reporter: Was there any pressure from the Defence Ministry to change the film’s title from “Battle of Galwan”? Salman Khan: “Bilkul hi nahi tha... aise hi daal diya tha humne vo title. Hame pata tha yeh title humko chahiye nahi. Phir woh title humko hamare gaane se hi mil gaya, #Maatrubhumi.”— Rajat Jain (@RajatJain) November 6, 2026
ଅଭିନେତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେହେତୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ବିବାଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତେଣୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମୂଳ କାହାଣୀର କିଛି ଅଂଶ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ତଥାପି, ସେ ଏହି ଧାରଣା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଯେ, ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ବିବାଦରେ କୌଣସି ଏକ ପକ୍ଷ ନେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରେ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ସଲମାନ ଖାନ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚୀନ୍ର ଲୋକମାନେ କୌଣସି ପକ୍ଷ ନେଇ (ସପକ୍ଷରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିପକ୍ଷରେ) ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବେ । ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଏପରି କହିବେ ଯେ, 'ସଲମାନ ଖାନ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କିମ୍ବା ବିପରୀତ ପକ୍ଷ ନେବା ।"
ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସଲମାନ ଜ୍ୟାକି ଚାନ୍ଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ଚୀନ୍ ବିଷୟରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇ ଦେବେ ନାହିଁ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଜ୍ୟାକି ଚାନ୍ ମଧ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଆମର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ କେବେ ଏପରି କହିବେ ଯେ, 'ଜ୍ୟାକି ଚାନ୍ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ଯାଇ ଚୀନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା । ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କ’ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ?"
ଫିଲ୍ମ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଉପରେ ଥିଲା କି 'ଚାପ' ?
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ (କାହାଣୀ) ପୁନଃଲିଖନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ନେଇ ଆସିଥିବା ଖବର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବାରୁ, ସଲମାନ ଏହି ଦାବିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପୁନଃଲିଖନ କରିବା ? ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥହୀନ କଥା । ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ।"
ସଲମାନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ମାତୃଭୂମି' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସୈନିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାହାଣୀରେ ସଂଘର୍ଷରେ ଲିପ୍ତ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସଂଘର୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କୌଣସି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୃଣା କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ନାହିଁ ।
ଏହି କାରଣରୁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 'ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଗଲୱାନ୍' ନାମରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହା ଲଦାଖର ଗଲୱାନ୍ ଉପତ୍ୟକାରେ ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଓ ଚୀନ୍ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବହୁଳ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ୨୦ ଜଣ ଯବାନ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଅପୂର୍ବ ଲଖିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ ପରେ 'ମାତୃଭୂମି: ମେ ୱାର ରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପିସ୍' ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସଲମାନ ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଅଭିନେତା ଜଣକ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳ ଧାରଣା ଅପୂର୍ବ ଲଖିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ମୁକ୍ତିଲାଭରେ ଅନେକ ଥର ବିଳମ୍ବ ଘଟିଥିଲା, କାରଣ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାର ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ସିଂହଙ୍କ ଆହତ ହେବା ସମେତ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ସଲମାନ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଶେଷରେ ଡିସେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ସିଂହ, ମୁକେଶ ଋଷି, ଅଙ୍କୁର ଭାଟିଆ ଏବଂ ଜେନ୍ ଶ' ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ।