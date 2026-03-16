ବଦଳିଲା ସଲମାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍'ର ଟାଇଟଲ୍, ଚୀନ୍ ମିଡିଆର ଦାବି ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍'ର ଶୀର୍ଷକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଏବେ ନୂତନ ନାମରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 16, 2026 at 5:08 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଲମାନ ଖାନ ଫିଲ୍ମସ୍ ଏହାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ 'ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍' ପାଇଁ ନୂତନ ଶୀର୍ଷକ ଘୋଷଣା କରିଛି । 2020 ଗାଲୱାନ ଉପତ୍ୟକା ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ନାଟକର ନାମ ଏବେ 'ମାତୃଭୂମି: ମେ ୱାର ରେଷ୍ଟ ଇନ ପିସ୍' ଭାବରେ ଜଣାଯିବ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୀର୍ଷକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି କାରଣରୁ ବଦଳିଲା ଟାଇଟଲ୍

ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପୂର୍ବରୁ ଗାଲୱାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ନାମରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଚୀନ୍‌ର ରାଷ୍ଟ୍ର-ସମର୍ଥିତ ମିଡିଆ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା "ତଥ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରେ" ଏବଂ ଚୀନ୍‌ ବିରୋଧୀ ଭାବନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ରିଫିଂ ସମୟରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA)ର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ, MEA ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ମାମଲାରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ । ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଭଲଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏହି କିମ୍ବା ଏପରି ଉଦ୍ୟମରେ MEAର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ।" ଯାହା ପରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ 'ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗାଲୱାନ୍' ରୁ 'ମାତୃଭୂମି' ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ।

ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଫିଲ୍ମର ଶୀର୍ଷକ ପଛରେ ଥିବା ଭାବନାକୁ ଏବଂ ଏହି ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ, ସଲମାନ ଖାନ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅଧିକାରୀ ବିକ୍କୁମଲ୍ଲା ସନ୍ତୋଷ ବାବୁଙ୍କୁ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସମୟରେ ଗାଲୱାନ ଉପତ୍ୟକା ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ 16 ବିହାର ରେଜିମେଣ୍ଟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବରେ ମହା ବୀର ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ।

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

'ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ଗଲୱାନ୍' ଅପୂର୍ବ ଲାଖିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶୁଟ୍ଆଉଟ୍ ଏବଂ ଲୋଖଣ୍ଡୱାଲା, ହସିନା ପାର୍କର, ଏକ ଅଜନବୀ ଏବଂ ମିଶନ ଇସ୍ତାନବୁଲ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ ଫିଲ୍ମ କ୍ରାକଡାଉନ୍ (୨୦୨୦) ତିଆରି କରିଥିଲେ । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଙ୍କୁର ଭାଟିଆ ଏବଂ ଜେନ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ସିଂ ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ଏକ ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ । ୧୭ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ତଥାପି, ଏହି ସିନେମାଟି ଅଗଷ୍ଟ ୧୪କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଯଦିଓ ନିର୍ମାତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

