ବ୍ରେନ ହାମ୍ରେଜ ପରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ସଲିମ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ? ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆସିଲା ବୟାନ
ସଲିମ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍ । ସେ ଏବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେନେଇ ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : February 18, 2026 at 3:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖକ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବାପା ସଲିମ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଜଲିଲ ପାରକର ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରେନ ହାମ୍ରେଜ ପରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରହିଛନ୍ତି ସଲିମ । ଏବେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଡକ୍ଟର ଜଲିଲ ପାରକର କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରବୀଣ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା "ସ୍ଥିର" ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ (ICU) ଏବଂ ଏବେ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି । ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଡକ୍ଟର ଜଲିଲ ପାରକର କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି (ଫେବୃଆରୀ 17) ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8:30 ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଚିକିତ୍ସକ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ ଚୋପ୍ରା ସଲିମ ଖାନଙ୍କୁ ଲୀଳାବତୀକୁ ଆଣିଥିଲେ ।"
Hello everybody. Yes, it is true that Mr Salim Khan, father of famed Bollywood actor Salman Khan and an icon in himself, has been admitted to Lilavati Hospital under the care of Dr Jalil Parkar. He was brought to the emergency department early this morning at 8:30 am by the… pic.twitter.com/RV2PULAZUo— IANS (@ians_india) February 17, 2026
ଡାକ୍ତର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଜରୁରୀକାଳୀନ କୋଠରୀରେ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲୁ । ତାଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଔଷଧ ଦେଇଥିଲୁ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ବିଚାର କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ICUକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲୁ । ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁ ନ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଆମକୁ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖିବା ପରେ, ଆମେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ଯେପରିକି ସିଟି ସ୍କାନ ଏବଂ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ।"
ଡାକ୍ତର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ଆଜି ସକାଳେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ DSA ନାମକ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଥିଲୁ । ମୁଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ରୋଗୀଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ରହିଛି । ଆମେ କେବଳ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା କଥା କହୁଛୁ । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ICUକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛୁ । ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଫଳ ହୋଇଛି । ଆମେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ । ଆମର ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି।"
ଜଣେ ପାପାରାଜି ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସଲିମ ଖାନଙ୍କୁ କାଲି ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ କି, ଏବଂ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ, "ନା ।" ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବ୍ରେନ ହାମ୍ରେଜ ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେନ ହାମ୍ରେଜ ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିଛୁ; କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା ।''
