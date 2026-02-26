କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସଲିମ ଖାନ ? ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ବୟାନ, 'ସେ ଏବେ ବି...'
ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଆମୀର ଖାନ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବାପା ସଲିମ ଖାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସଲିମ ଖାନ ?
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବାପା ତଥା ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖକ ସଲିମ ଖାନ । ଏହି ସମୟରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସୁପରଷ୍ଟାର ଆମୀର ଖାନ ବୁଧବାର (୨୫ ଫେବୃଆରୀ) ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଆମୀର ଖାନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥା ହୋଇ ସଲିମ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସଲିମ ଖାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ ।
ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସଲିମ ସାହେବଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । କାରଣ ସେ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭେଟିପାରିଲି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ବସିଥିଲି ।"ସଲିମ ଖାନଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ସେୟାର କରି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଅଲଭିରା ଜି ମୋତେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ।"
90 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ସଲିମ ଖାନ ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରୁ ସାମାନ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ରକ୍ତସ୍ରାବ ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରମାନେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ (ICU)ରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଡାକ୍ତର ଜଲିଲ ପାର୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇନାହିଁ । ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ, "କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇନାହିଁ । ଏହା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା । ହଁ, ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା । "
କହିରଖୁଛୁ କି, ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ସଲିମ ଖାନଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ତଥା ଲେଖକ ଜାଭେଦ ଅଖତର, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ, ରାହୁଲ ରୟ, ସଙ୍ଗୀତା ବିଜଲାନି ଏବଂ ଅମ୍ରିତା ଆରୋରା, ଫିଲ୍ମ ଶିଳ୍ପର ଅନେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ସଲିମ ଖାନଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ,
ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ତାଙ୍କର ୯୦ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିବା ସଲିମ ଖାନ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ସଲିମ ଖାନଙ୍କୁ ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସେ ଜାଭେଦ ଅଖତରଙ୍କ ସହ ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଜାଭେଦ ଅଖତରଙ୍କ ସହ ମିଶି, ସଲିମ-ଜାଭେଦ ଯୋଡ଼ି "ଶୋଲେ," "ଦିୱାର," "ଡନ୍," "ଜଞ୍ଜିର," "ତ୍ରିଶୂଳ," ଏବଂ "ସୀତା ଔର ଗୀତା" ସମେତ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା କେବଳ ବ୍ୟାପକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିନଥିଲା ବରଂ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଥିଲା । ସଲିମ ଖାନ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତା ଭାବରେ କିଛି ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ତାଙ୍କର କାହାଣୀ କହିବା ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଆର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବଲିଉଡରେ "କ୍ରୋଧିତ ଯୁବକ (angry young man)" ଯୁଗକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଲେଖକମାନଙ୍କ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
