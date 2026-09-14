ETV Bharat / entertainment

ପରଦାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଯଦି'; ପ୍ରଶଂସାରେ ଦର୍ଶକ, କହିଲେ 'ଓଲିଉଡ ପାଇଁ ଆଣିବ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା'

ନୂଆ ପିଢିଙ୍କ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଦେଉଛି ସାମାଜିକ ସଚେତନତା । ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସାରେ ଦର୍ଶକ ।

ODIA FILM JODI RELEASE
ODIA FILM JODI RELEASE (poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 14, 2026 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବଡ ପରଦା ସ୍ବପ୍ନ ସହ ନୂଆ କଳାକାର ବା ଯୁବ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଯଦି' ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଓ ଆକାଶ ଏହି ତିନି କଳାକାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ୩୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରର ଶ୍ରୀୟା ହଲ ରେ ଏହାର ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମରେ ଥିବା କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇଛି । ଶେଷରେ ଯଦିଓ ହାପି ଏଣ୍ଡ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଥିବା ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି । ଏହି ସିନେମା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିନେମା ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ଆଣିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।

ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଯୁବ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇ ଏହି ନିଛକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଆଣିଛି ବୋଲି ଦର୍ଶକ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହା ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବା ସହ ଏକ ସଫଳ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।

ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ

କାହାଣୀରେ ସସପେଏନ୍ସ ଥ୍ରୀଲର ସହ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କର ଖଟା ମିଠା କଥାକୁ ଚଳଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମଟି ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇଛି ଏଥିରେ ଥିବା ଟ୍ଵିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେତିକି କନ୍ଦାଇଛି । ବନ୍ଧୁତା ଶତ୍ରୁତା, ସନ୍ଦେହ, ସମ୍ଭାବନା ଓ ଅନେକ ଅସମାହିତ କିନ୍ତୁକୁ ନେଇ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଯଦି ଚଳଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ କରିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଏହାର ନା ଯଦି ହୋଇଛି ତାର ଯଥାର୍ଥତା କୁ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି ।

ତେବେ ଡ୍ରାମା କମେଡୀ ଓ ଥ୍ରୀଲର ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବେଶ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଉଦୟ ସିଂଙ୍କୁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି । କାଜଲ ରାୟ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜିକା ରହିଛନ୍ତି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଯୁବ ପିଢୀ ବା ଜେଏନଜି ଜେନେରେସନକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୀତ ଗୁଡିକ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବା ହୋଇଛି । ସଙ୍ଗୀତ ରେ ଅଛନ୍ତି ସୋମେଶ ଶତପଥୀ । ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ରୁଦ୍ରକାନ୍ତ ସିଂ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଡିଟର ରହିଛନ୍ତି ମାନସ କୁମାର ସାହୁ । ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ସ୍ୱାଇଁ, ଆକାଶ ହୋତା ଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ଦାଶ ମହାପାତ୍ର, ରବି ମିଶ୍ର, ବଳକୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଓ କୃଷ୍ଣ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଅଭିନୟକରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଏକାସାଙ୍ଗେ ରିଲିଜ ହେଲା 'ଦାହାନ' ଓ 'ଦଣ୍ଡକାଳୀ'; କିଏ କାହା ଉପରେ ଭାରୀ ? ଦର୍ଶକ ରଖିଲେ ଏମିତି ମତ

ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଯଦି' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ

'ବ୍ୟାକ ବେଞ୍ଚର୍ସ' ସହ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ଆକାଶ ଦାସଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ଜୋସିକା, ଏହି ଅଭିନେତା ସହ କରିବେ ରୋମାନ୍ସ


ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

ODIA FILM JODI
SAILENDRA
ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଯଦି
ଯଦି
ODIA FILM JODI RELEASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.