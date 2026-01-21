'ବର ବଧୂ' ସହ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର-ଶିବାନୀ, ଆସିଲା ଟିଜର
ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ' ଅବସରରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବର ବଧୂ' । ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର-ଶିବାନୀଙ୍କ କେମେଷ୍ଟ୍ରି । ଟିଜର ହେଲା ରିଲିଜ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଡ୍ରାମା, ରୋମାନ୍ସ ଓ ଇମୋସନକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବର ବଧୂ' । ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଫିଲ୍ମର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଓ ଚରିତ୍ର ଉପରୁ ବି ପରଦା ଉଠାଇଥିଲେ ନିର୍ମାତା । ଫିଲ୍ମଟି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ' ଅବସରରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି । ତେବେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାତା ଏହାର ଟିଜର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ସହ ଦର୍ଶକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
'ବର ବଧୂ' ଟିଜର
ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ ୟୁଟ୍ୟବର ଚ୍ୟାନଲରେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । 1 ମିନିଟ 52 ସେକେଣ୍ଡର ଟିଜରରେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଟିଜରର ଆରମ୍ଭରେ ଶିବାନୀ ଓ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହି ସମୟରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଶିବାନୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଘରେ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି । ଶିବାନୀ କୁହନ୍ତି ନା କେବେ କରନ୍ତିନି । ଶିବାନୀ ପଚାରନ୍ତି ତମ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କେମିତି ? ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତି ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ । ଏହା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ । ସେ ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଦିଦି ଭାବେ ନଜର ଆସନ୍ତି । ହର ରଥ, ଶୁଭାଶିଷଙ୍କ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଶିବାନୀ ଓ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରନ୍ତି । ରୋମାନ୍ସ, ଇମୋସନ ଓ ଡ୍ରାମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଟିଜର ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ମଣି । ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଲିଛନ୍ତି ବିଜିତେଷ ଦେ । ସେହିପରି କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିନ ପ୍ଲେ ଓ ଡାଇଲଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ । ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସମନ୍ତେ, ଶିବାନୀ ସଂଗୀତା, ଶୁଭାଶିଷ ଶର୍ମା, ଜୟଶ୍ରୀ ସରେଙ୍ଗୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ହର ରଥ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଶିବାନୀ ଓ ଶୈଲେନ୍ଦ୍ର ବିଜୁ ଓ ସୁମନ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଓ ହର ରଥ ବିପିନା ଓ ଜୁଲି ଏବଂ ଶୁଭାଶିଷ ଓ ଜୟଶ୍ରୀ ଶୁକ୍ଲା ଓ ଗୀତା ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ 13 ଫେବୃଆରୀ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ' ଅବସରରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
