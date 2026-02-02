‘ବର ବଧୂ’ର ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର-ଶିବାନୀଙ୍କ ଲଭ କେମେଷ୍ଟ୍ରି
ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ରିଲିଜ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ‘ବର ବଧୂ’ ଟ୍ରେଲର । ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହ ବେରୋଜଗାର ଉପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଫିଲ୍ମ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 2, 2026 at 5:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚଳିତ ମାସରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ‘ବର ବଧୂ’ । ଫିଲ୍ମ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ୱିକରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ Esplanade ମଲ୍ ପରିସରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟ୍ରେଲର ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଓ ଟିମ୍ , ନିର୍ମାତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
‘ବର ବଧୂ’ର ଟ୍ରେଲରରେ କ'ଣ ରହିଛି ?
2 ମିନିଟ 50 ସେକେଣ୍ଡର ଟ୍ରେଲରର ଆରମ୍ଭ ଶିବାନୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଝଲକରୁ ହୁଏ । ଯେଉଁଥିରେ ଶୈଲେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତୁମ standardର ନୁହଁ । ଶିବାନୀ କୁହନ୍ତି, ନିଜକୁ ଏତେ ହୀନ କାହିଁକି ଭାବୁଛ । ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଏତେ ପଢା ଲେଖା ଝିଅ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର । ଶିବାନୀ କୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାସ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ । ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତି ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର । ଏହା ପରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଓ ସୁଭାଶିଷଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପର ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି । ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟହ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ସହ ହଗାଁ ଚାଳିଚଳଣୀ ବି ସିନ ରହିଛି । ଶେଷ ବେଳକୁ ଶିବାନୀ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ବେକାରୀ ଥିବା ନେଇ ତାତନ୍ତି । ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଭରା ଉଭୟଙ୍କ କାହାଣୀରେ କିଛି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଯାହା ପରେ ଉଭୟ ଭାଙ୍ଗିପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ସେହି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କ'ଣ ତାହା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ ।
'ବର ବଧୂ' କାହାଣୀ
ନିଛକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ‘ବର ବଧୂ’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ମଧ୍ୟବିତ ପରିବାରରେ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ସାମ୍ନା କରେ । ‘ବର ବଧୂ’ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରକୃତ ନିଦର୍ଶନ । ଦର୍ଶକ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ କାହାଣୀକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ । ପ୍ରେମ ଓ ପରମ୍ପରାରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଗଢ଼ିଉଠିଥିବା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ‘ବର ବଧୂ’ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ସିନେମାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରକିଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା ।
'ବର ବଧୂ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଓ ଏବଂ କେବେ ରିଲିଜ ?
ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ମଣି । ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଲିଛନ୍ତି ବିଜିତେଷ ଦେ । ସେହିପରି କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିନ ପ୍ଲେ ଓ ଡାଇଲଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଓ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ହର ରଥ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ଶୁଭାଶିଷ ଶର୍ମା ଓ ଜୟଶ୍ରୀ ଷଢଙ୍ଗୀ ନଜର ଆସିବେ । ଏହା ଏକ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହାଣୀରେ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ଆବେଗକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିକି ସୁନ୍ଦର ଏକ କାହାଣୀଟିଏ ର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଛି । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ପାଣି ପବନର ଚାଲିଚଳଣୀର କଥା କହିବ । ମୌଳିକ କାହାଣୀ ସହ ସିନେମାଟି ଯେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିବ ସେତିକି ସମାଜର ଏକ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମ 13 ଫେବୃଆରୀ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ' ଅବସରରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
ଫିଲ୍ମରେ ରହିଛି 9ଟି ଗୀତ
ଏଥିରେ ୯ ଟି ଗୀତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସିନେମାର ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତ ହିତାର୍ଥ । ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଜେ. ପି ୱାର୍ଡସ୍ମିଥ, ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁମିତ ପଣ୍ଡା, ଡି ସୁପ୍ରଭା, ଫୋନିକ୍ସ ଓ ସୁନୀଲ ପରିଡା । ଗୀତ ଗୁଡିକରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ପାପନ, କ୍ରିଷ୍ଣା ବେଉରା, ଅନନ୍ୟା ଶ୍ରୀତମ ନନ୍ଦ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ, ସୌରଭ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ, ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ, ଅନୁରାଗ ଦାସ, ଓ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଜେନା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର