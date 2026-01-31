'ବର ବଧୂ' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ଡେଟ ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି
ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବର ବଧୂ' ଟ୍ରେଲର । ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କଲେ ଖୁଲାସା ଏବଂ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କଡ଼ ଲେଉଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ନୂଆ କାହାଣୀ ସହ ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସପଳ ହେଉଛି । ସେହି ଧାରା କ୍ରମରେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ୱିକରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବର ବଧୂ' । ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ଓ ଗୀତ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ଏହାର ରିଲିଜକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଏହି ଫିଲ୍ମ 3 ପିଢିର କାହାଣୀ ଦେଖାଇବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିର କାହଣୀ କହିବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର । ତେବେ କେବେ ଆସୁଛି ଟ୍ରେଲର, ଜାଣନ୍ତୁ...
ଏଠାରେ, ଏହି ଦିନ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ
ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି,''ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ଓ ଗୀତକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ । ସେହି ଖୁସିରେ ଏବେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ୍ସ ଫ୍ଲାନେଟ ମଲରେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିଛି । ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଟାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ । ସମସ୍ତେ ଆସିବେ । ଖୁବହ ମଜା କରିବା ।''
ଭିଡଓ ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଆମ କାହାଣୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର ବଧୂର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚକୁ @nexus_esplanadeରେ 1 ଫେବୃଆରୀ 2026 ରାତି 6 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ । ଆପଣଙ୍କ ହସ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଆବଶ୍ୟକ । ସେଠାରେ ଦେଖା ହେବା ।''
'ବର ବଧୂ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଓ କାହାଣୀ ଏବଂ କେବେ ରିଲିଜ ?
ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ରହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ମଣି । ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଲିଛନ୍ତି ବିଜିତେଷ ଦେ । ସେହିପରି କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିନ ପ୍ଲେ ଓ ଡାଇଲଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଓ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ହର ରଥ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ଶୁଭାଶିଷ ଶର୍ମା ଓ ଜୟଶ୍ରୀ ଷଢଙ୍ଗୀ ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ତିନି ଯୋଡି ବୟସର ୩ଟି ପିଢ଼ିର କଥା ବଖାଣିବା ସହ ଏଥିରେ ରଜ ଠୁ ଆରମ୍ଭରେ କରି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଅନେକ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ଏହା ଏକ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହାଣୀରେ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ଆବେଗକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିକି ସୁନ୍ଦର ଏକ କାହାଣୀଟିଏ ର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଛି । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ପାଣି ପବନର ଚାଲିଚଳଣୀର କଥା କହିବ । ମୌଳିକ କାହାଣୀ ସହ ସିନେମାଟି ଯେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିବ ସେତିକି ସମାଜର ଏକ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମ 13 ଫେବୃଆରୀ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ' ଅବସରରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
