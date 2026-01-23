ସବ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି, ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା
ବାପାମାଆ ହେଲେ ଓଲିଉଡ ଦମ୍ପତି ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ । ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ । ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ।
January 23, 2026
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦମ୍ପତି ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଖୁସିର ଲହରୀ । ମାଆ ହେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ । ଶିଶୁପୁତ୍ର ଦେଲେ ଜନ୍ମ । ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଦମ୍ପତି ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଖୁସି ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ସବ୍ୟ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା । ଏହି ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ମିଳିତି ଭାବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''କାଳିଆ ଆସିଲା । ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶୁଭକାମନା ସହ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମକୁ ଏକ ଛୋଟ ସଦସ୍ୟ ଉପହାର ଦେଇଛି । ଆମେ ଏହା ଘୋଷଣା କରି ବହୁତ ଖୁସି । ଏହା ଏକ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର । ଆମର କୁନି ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖନ୍ତୁ ।'' ସେୟାର କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ବେବି ବୟର ହାତ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏକ କାର୍ଡରେ ପୁଅ ଏବଂ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 21, 2026 ଲେଖାଅଛି ।
ଏହି ଖୁସି ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ତାରାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଆମ କାହ୍ନା ଆଉ ଆପଣାଙ୍କ କାଳିଆ, ମିଶେଇ ଜମେଇବା ଆଉ । ତମନ୍ନା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ତାରାକୁ ବହୁତ ଭଲପାଇବା । ଭୂମିକା ଦାଶ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଜିତିଗଲି । ଦେଖ, ମୁଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଥିଲି । କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମାନ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସେୟାର କରୁ । କହିରଖୁଛୁକି, ଜାନୁଆରୀ 21ରେ ଭୂମିକା ଦାଶଙ୍କ ବି ଜନ୍ମଦିନ । ଏହିପରି ଝିଲ୍ଲିକ, ଲିପି ସମେତ ଅନେକ ତାରକା ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ୱର 13ରେ ସବ୍ୟ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଭିଡିଓରେ ସବ୍ୟ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ପଛମୁହାଁ କରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାତରେ ଦୁଇ ଜୋତା ଧରି କିସ୍ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଆମ କୁନି ସ୍ଵପ୍ନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭାଶିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମ୍ୟ ।''
କହିରଖୁଛୁ କି, ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ । ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ସୀମା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ 2008ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଦିନ ତିଷ୍ଠିପାରିଲା ନାହିଁ । ଉଭୟଙ୍କ 2015ରେ ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଥଲା । ଏହା ପରେ ସେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିଲେ । ସବ୍ୟ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଉଭୟ ଏକାଟି ଅନେକ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି । 'ମୁ ସପନର ସୌଦାଗର (2008), କେବେ ତମେ ନାହଁ କେବେ ମୁଁ ନାହିଁ (2012), ବାଏ ବାଏ ଦୁବାଇ (2016), ଏବଂ ଅଭିମାନ (2019) ଭଲି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ।
