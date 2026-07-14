'ମୋର ଦୁଃଖକୁ ତୁମେ ମାପ...': ଏସ ଜାନକୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କାନ୍ଦି ନଥିବାରୁ ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥିଲେ ନାତୁଣୀ, ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଏସ ଜାନକୀଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଅପସରା ୱଦ୍ୟୁଲା ଗାୟିକାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟ୍ରୋଲର୍ସଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 14, 2026 at 4:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟ୍ରୋଲର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଏସ୍ ଜାନକୀଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଅପସରା ୱ୍ୟଦ୍ୟୁଲା । ସେ ଗାୟିକାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିବା ଓ କାନ୍ଦିନଥିବା ବେଳେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଏପରି ସମୟରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଣଦେଖା ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରୋଲର୍ସଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ, ଅପସରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା ବିଚାର ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଶନିବାର ଦିନ ୮୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏସ ଜାନକୀଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ମହୀଶୂରରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କନିଆନାହୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମହାଉସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ମାନ ସହ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା । ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମୟରେ, ଅପସରା ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ସହ ମାଟି ପାତ୍ର ଧରି, ସେ ଚିତା ଚାରିପାଖରେ ବୁଲିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବୈଦିକ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା । ତାଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏପରି ପୂଜା ସାଧାରଣତଃ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ କରୁଥିଲେ ।
ତଥାପି, ଶେଷକୃତ୍ୟ ପରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅପସରା କାହିଁକି ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲେ କିମ୍ବା କାନ୍ଦି ନଥିଲେ । ସମାଲୋଚନାର ଜବାବ ଦେଇ, ସେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦିଦିଙ୍କ ଫଟୋ ସହ ଏକ ଗଭୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୋଟ୍ ସେୟାର କଲେ, ଯାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 2023 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ବର୍ଷା । ସେମାନେ ଏତେ ସମାନ ଥିଲେ । ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଏପରି ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଶବ୍ଦ କେବେବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ । ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ।''
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଭୁଲିଯାଉ ଯେ ବର୍ଷା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେଠାରେ ଠିଆ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା, ଆମ ଜେଜେମାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ମୋ ଉପରେ ଯାହା ପଡ଼ିଛି ତାହା କରୁଥିଲେ ।"
ତାଙ୍କ ପରିବାରର କ୍ଷତି ବିଷୟରେ କହି, ଅପସରା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ପରିବାର କେବେବି ପ୍ରକୃତରେ ସେହି କ୍ଷତିରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା କେବଳ ଏପରି କିଛି ହୋଇଯାଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବାକି ସମୟ ପାଇଁ ବହନ କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତି ।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଏବଂ ଭଉଣୀ ପୁଣି ଏକାଠି ହେବାର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ । ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଅପସରା ଲେଖିଥିଲେ, "ଦୟାକରି ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରେମକୁ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା କିମ୍ବା ଦେଖୁନଥିବା ଲୁହ ଦ୍ୱାରା ମାପ କର ନାହିଁ ।"
ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ପରିବାରକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ଶିଖାଇଥିଲେ । "ଆମକୁ, ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବୁଝିବା ଶିଖାଇଥିଲେ। ସେ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥିଲେ ଯେ ଜୀବନ ଶେଷ ହେଲେ ପ୍ରେମ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ । ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋତେ ମୁଁ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି। ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହୁଏ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ନୀରବ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ଗଭୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୋଇଥାଏ ।"
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଚାହେଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଜେଜେମା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଥିଲେ । ସେ କୋମଳ, ଦୟାଳୁ, ଗଭୀର ବିନମ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ମୁକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଦେଖୁଥିଲେ । ବର୍ଷା ଠିକ୍ ସମାନ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାହା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ତାହା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥିଲା, ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ଶିଶୁ ଭଳି ଆତ୍ମା। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ସେମାନେ ଏବେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ, ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ ।"
ଏସ ଜାନକୀ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ । ଛଅ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ, ସେ ପ୍ରାୟ 20ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ 48,000 ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ସେ ଚାରୋଟି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଜିତିଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ