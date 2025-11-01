ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଜୁବିନଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ, 'ରୋଇ ରୋଇ ବିନଲେ' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
ପରଦାକୁ ଆସିଛି ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ 'ରୋଇ ରୋଇ ବିନଲେ'। ଫିଲ୍ମକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କେତେ କଲେକ୍ସନ କରିଛି ?ଜାଣନ୍ତୁ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 1, 2025 at 11:47 AM IST|
Updated : November 1, 2025 at 12:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ୱର୍ଗତ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଶେଷ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ 'ରୋଇ ରୋଇ ବିନଲେ' ରିଲିଜ ହେବା ପରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଏହା ଗାୟକଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ କେବଳ ଆସାମ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର 30 ଟି ସହରରୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଶୋ' ହାଉସଫୁଲ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କେତେ କଲେକ୍ସନ କରିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ,
'ରୋଇ ରୋଇ ବିନଲେ' କଲେକ୍ସନ
ଗାୟକ ଜୁବିନ୍ ଗର୍ଗଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରୋଇ ରୋଇ ବିନଲେ' ସାରା ଦେଶରେ 800 ସ୍କ୍ରିନରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଶୋ ସକାଳ 4:25 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା । ସାକନିଲ୍କଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋଇ ରୋଇ ବିନଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 1.53 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ରୋଇ ରୋଇ ବିନଲେର ସମସ୍ତ ଶୋ ହାଉସଫୁଲ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଥିଏଟର ଖାଲି ରହିବ ନାହିଁ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, 'ରୋଇ ରୋଇ ବିନଲେ' ଆସାମରେ 800 ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହ ଭାରତର 30ଟି ସହରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ହାଉସଫୁଲ୍ ଅଛି । ଫିଲ୍ମର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆସାମରେ ପ୍ରାୟ ଆଠଟି ନୂତନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସକାଳ 4:25 ରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋ ଚାଲିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆସାମରେ ଥିଏଟରଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଇ ରୋଇ ବିଏନଲେ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ଜୁବିନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ବିରାଟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ଏଥିସହ ଆସାମରେ ରୋଇ ରୋଇ ବିନଲେ ପାଇଁ ଜୁବିନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ତୀବ୍ର ଯେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ସକାଳ 4ଟାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ । ଆସାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥିଏଟର ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଇଛି ।ସେପଟେ ଗାୟକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ସମ୍ମନାର୍ଥେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥିଏଟରରେ ଏକ ସିଟ୍ ଖାଲି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଗାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ଚେୟାରକୁ ଫୁଲ, ଫଟୋ କିମ୍ବା ସ୍କାର୍ଫରେ ସଜାଯାଇଛି ।
ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଜୁବିନ ଗର୍ଗ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମହୋତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 19ରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରିବା ବେଳେ ସେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 52 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ଭିଡ଼ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ରୋଇ-ରୋଇ ବିଏନଲେ" ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିନେମା ହଲରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ।
