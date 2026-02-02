ETV Bharat / entertainment

ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘରେ ଗୁଳିମାଡ଼, ଏହା ପଛରେ କ’ଣ ବିଷ୍ଣୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଅଛି ? ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଓକିଲ

ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା । ୫ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେପାଜତକୁ ନେଲା ମୁମ୍ୱାଇ ପୋଲିସ। ଘଟଣା ପଛରେ ବିଷ୍ଣୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହାତ ଥିବା ଉପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଓକିଲ ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା..

ROHIT SHETTYS HOME FIRING INCIDENT
ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘରେ ଗୁଳିମାଡ଼ (ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 2, 2026 at 10:03 AM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘରେ ଗୁଳିମାଡ଼ । ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପ୍ରାୟ ୧୨.୪୫ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ମୁମ୍ବାଇର ଜୁହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ତାଙ୍କ 9 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାର ପ୍ରଥମ ମହଲା ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ଖବର ପାଇ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପରେ ମାମଲାରେ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଏଥିସହ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । ଅନେକ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ହାତ ଅଛି । ଯାହାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଓକିଲ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ।

ଗିରଫ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦୀପକ ୟେନପୁର, ସମାର୍ଥ ଶିବଶଙ୍କର ପୋମାଜୀ, ସ୍ୱାପ୍ନିଲ ବାନ୍ଦୁ ସାକତ, ଅମାନ ଆନନ୍ଦ ମାରୋଥେ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଦୟନୀୟେଶ୍ୱର ଗାଇକେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଓକିଲ ଘଟଣା ପଛରେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଘରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କୌଣସି ହାତ ନାହିଁ । ANI ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଲରେନ୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 4 ଦିନିଆ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

ଡିସିପି ସମ୍ଭାଜୀ କଦମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣେର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଧରାପଡିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଦଳ ଆମକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅନେକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ଟିମ୍ ତଦନ୍ତରେ ଯାଇ ଏହି 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦିଗ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ । ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ।''

ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀ ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ସେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । 'କପ୍ ୟୁନିଭର୍ସ' ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା । ଯେଉଁଥିରୁ 'ସିଙ୍ଘମ' ଏବଂ 'ସିମ୍ବା' ଭଳି ଫିଲ୍ମ ସେ କରିଥିବା ବେଳେ ହିଟ୍ ବି ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ, କମେଡି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, 'ଗୋଲମାଲ' ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

