ଆସୁଛି 'ଖତରୋଁ କେ ଖିଲାଡି 15', ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ ଶୋ'ରେ କନଫର୍ମ କଲେ ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀ
ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ 'ଖତରୋଁ କେ ଖିଲାଡି' ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନୂତନ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏବଂ ବଡ଼ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ସହିତ ଫେରିବ । ଏହି ଘୋଷଣା ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ ସମୟରେ କରାଯାଇଛି।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ଲୋକପ୍ରିୟ ଷ୍ଟଣ୍ଟ-ଆଧାରିତ ରିଆଲିଟି ଶୋ 'ଖତରୋଁ କେ ଖିଲାଡି' ପରଦାକୁ ଫେରୁଛି । ବିଗ୍ ବସ୍ 19 ର ୱିକେଣ୍ଡ୍ କା ବାର ଏପିସୋଡ୍ରେ ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀ କନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅସ୍ଥାୟୀ ହୋଷ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ । ଏହା କେବେ ଆସିବ ତାହା ମଦ୍ୟ ସେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନୂତନ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏବଂ ବଡ଼ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ସହ ଫେରିବ ।
ନୂତନ ସିଜନ୍ ସ୍ଥଗିତ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଶୋ' ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ । ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀ ଏହି ଗୁଜବଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶୋ'ଟି ବହୁତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି । "ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ଏକ ସିଜିନ୍ ଆଣିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଶୋ'ଟି ଫେରି ଆସୁଛି ।"
ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀ ସିଜିନ୍ ୫ରୁ 'ଖତରୋଁ କେ ଖିଲାଡି' ହୋଷ୍ଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସିଜନ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସାହସିକ ହୋଷ୍ଟିଂ ଶୈଳୀ, ହାସ୍ୟରସ ଏବଂ ଜୀବନଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରିୟ କରିଛି । ଶେଟ୍ଟୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସିଜନ୍ରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଆହୁରି କଠିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ।ପୂର୍ବ ସିଜିନ୍, ସିଜିନ୍ ୧୪ରେ ନିମ୍ରିତ କୌର, ଶାଲିନ୍ ଭନୋଟ୍, ଅଭିଷେକ କୁମାର ଏବଂ କରଣ ବୀର ମେହେରାଙ୍କ ଭଳି ନାମ ଥିଲା । ଅଧିକାଂଶ ହାଇ-ରିସ୍କ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ରେ ଅପରାଜିତ ରହିବା ପରେ କରଣ ବୀର ମେହେରା ବିଜେତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହିତ ବିଗ ବସ୍ ୧୯ରେ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ସେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ରୋହିତ ଘରେ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ସେ ଶୋ’ର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅମାଲ୍ ମଲିକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫରହାନା ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଏକକ ଖେଳ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଖତରୋଁ କେ ଖିଲାଡିର ପୁନରାଗମନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏବଂ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟି ଶୋ’କୁ ହୋଷ୍ଟ କରିବା ଜାରି ରଖିବେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭୟ, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଉତ୍ସାହଜନକ ପୁନରାଗମନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
