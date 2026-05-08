'ରାଜା ଶିବାଜୀ' ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ନେଇନାହାନ୍ତି ଏହି ଷ୍ଟାର୍, ମାଗଣାରେ କରିଛନ୍ତି କାମ
ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଲମାନ ଖାନ ଓ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ସମେତ ଅନେକ ତାରକା ମାଗଣାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 8, 2026 at 10:27 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତା ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ "ରାଜା ଶିବାଜୀ" ମେ ୧ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଏକ ସପ୍ତାହ ବିତିଛି । ଏହା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛି । ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଖାନ ସମେତ କାମ କରିଥିବା ଅନେକ ତାରକା ମାଗଣାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ।
ଫିଲ୍ମଟିରେ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସଲମାନ ଖାନ, ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ, ବୋମନ ଇରାନୀ, ବିଦ୍ୟା ବାଲାନ ଏବଂ ଜେନେଲିଆଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସଲମାନ ଖାନ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଜିଭା ମହଲେ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ବାଲାନ ବାଦି ବେଗମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ସମ୍ଭାଜୀଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା-ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଲମାନ ଖାନ, ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ବାଲାନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରାଜା ଶିବାଜୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇ ନାହାଁନ୍ତି ।
ତାଙ୍କ ସହ-କଳାକାରମାନଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସମର୍ଥନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରିତେଶ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା କେବଳ ଅକଥିତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ, ନିଃସର୍ତ୍ତ, ଯାହା ତୁମର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅଛି । ଯଦି କାଲି ଅଭିଷେକ କିମ୍ବା ସଲମାନ ମୋତେ କୁହନ୍ତି, 'ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ?' ମୁଁ ଚିନ୍ତା ନକରି ହଁ କହିବି କାରଣ ଯଦି ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।"
ଅଭିନେତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କେବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ରିତେଶଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସଲମାନ ଖାନ, ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ, ବିଦ୍ୟା ବାଲାନ, ଫରଦୀନ ଖାନ, ବୋମନ ଇରାନୀ, ଜେନେଲିଆ ଦେଶମୁଖ, ଏବଂ ମୁଁ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ନେଇନାହିଁ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆଜି ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ କାମ କରିଛୁ ।"
ରିତେଶ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବନ୍ଧୁତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅଂଶ ହେବାକୁ ରାଜି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ପଚାରି ନଥିଲେ । "ଏହା ମୁଁ 23 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରୋଜଗାର କରିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଋଣୀ ।"
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ରିତେଶଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଅଭିନେତା-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଲେଖିବାରେ ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବଲିଉଡ ଏବଂ ମରାଠୀ ସିନେମାର କଳାକାରମାନେ ଏକାଠି ଆସିବା ସହିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପାଲଟିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପରଦାରେ ରିତେଶଙ୍କ 'ରାଜା ଶିବାଜୀ'; ଲାଇମଲାଇଟରେ ସଲମାନଙ୍କ କ୍ୟାମିଓ, ଫିଲ୍ମକୁ "ମାସ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନର" କହିଲେ ଦର୍ଶକ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦିବସରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 'ରାଜା ଶିବାଜୀ' କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ