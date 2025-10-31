ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍; ଖୁସିରେ ଝୁମିଲେ ଓଲିଉଡରୁ ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ । ଖୁସିରେ ଝୁମିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି । ଟିମକୁ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ODI ବିଶ୍ୱକପର ସେମିଫାଇନାଲରେ ବାଜି ମାରିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି । ନଭେମ୍ବର ୨ରେ ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହ ମୁକାବିଲା କରିବ ଭାରତ । ମହିଳା ଦଳର ବିଜୟ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଗର୍ବର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଖୁସିରେ ଝୁମିଛି । ଟିମ୍ ବିଜୟ ନେଇ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛି । ଏହି ସମୟରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଓଲିଉଡ, ବଲିଉଡ ଓ ସାଉଥସ ସେଲିବ୍ରିଟି ମହିଳା ଟିମ ବିଜାୟ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ସହବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କରୀନା କପୁର, ଅଭିନେତା ବରୁଣ ଧୱନ ସମେତ ସାଉଥ ଅଭିନେତା ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ ଏସ ରାଜାମୌଲି ସମେତ ଅନେକ କଳାକାର ଟିମକୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
Heartfelt congratulations to the incredible Indian Women’s Cricket Team!— rajamouli ss (@ssrajamouli) October 31, 2025
Chasing down the highest ever in women’s ODI history with grit and grace, you’ve made the nation proud. 👏🏻👏🏻👏🏻
On to the final, make history again! 🇮🇳🏆💪🏻 @BCCIWomen #CWC25
ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା
ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ପାଇଁ କି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ! ଆମର ମହିଳା ଟିମ ICC ବିଶ୍ୱକପ୍ ODI ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କି ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । କି ଏକ ପ୍ରହାର । ଚମତ୍କାର । ଜେମିମାହଙ୍କ ଇନିଂସକୁ ସଲାମ । କି ଶତକ । ଶୁଭେଚ୍ଛା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ।" ସେହିପରି ସୁନୀଲ ସେଟ୍ଟୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ 339, ପିଛା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ବଡ଼ ଥିଲା । ଜେମିମାଙ୍କ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଦେଶକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା । ଶୁଦ୍ଧ ଯାଦୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏହା ଫାୟାର ।'
ଅଭିନେତ୍ରୀ କରୀନା କପୁର ଖାନ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟରେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । କରୀନା ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ନିଜର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯେପରି ମୁଁ କହୁଛି, ଝିଅମାନେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ । ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ।" କରୀନା ଜେମିମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏକ ଷ୍ଟୋରୀ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅଭିନେତା ବରୁଣ ଧୱନ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ "ଫାଇନାଲ" କ୍ୟାପସନ ସହ ଜେମିମା ଏବଂ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
What a moment for India! 🇮🇳🏏— Rishab Shetty (@shetty_rishab) October 30, 2025
Our women’s team @BCCIWomen storms into the ICC #WomensWorldCup2025 Final with a thrilling win over Australia!
A stunning display of determination, unity, and brilliance on the field.
Take a bow, @JemiRodrigues that century was pure class! pic.twitter.com/lAYF6jB8ir
ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିନେତା ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାରେ ପୂରା ଦିନ ବିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଦଳ ଜିତିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଥିଲେ, ଏପରି ଚେଜ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ମହିଳା ଟିମ୍ ପାଇଁ କି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କ’ଣ ଭାବନା ଥିଲା, କି ଏକ ମହାନ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖାଯାଇଛି ।
339 ... Against Australia !!! That was a biigg total to chase.— Suniel Shetty (@SunielVShetty) October 30, 2025
But the belief was BIGGER.
Jemimah’s unbeaten ton and India’s fearless chase - pure magic! Team India into the finals, with fire and belief. pic.twitter.com/nZsIX8WQYa
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡି.ୱାଇ. ପାଟିଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆଇସିସି ମହିଳା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ସେମି ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 338 ରନ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଭାରତ ଆଗରେ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ବିଶାଳ 339 ରନ । ତେବେ 339 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 9ଟି ବଲ ବାକିଥାଇ ହାସଲ କଲା ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଟିମ୍ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ରେକର୍ଡ ରନ୍ ଚେଜ୍ କଲା ଭାରତ । ଜେମିମା 127ରନର ଦର୍ଶନୀୟ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଜେମିମା । ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଲେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର । ନଭେମ୍ୱର 2ରେ ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ ।
