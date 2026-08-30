'ଟକ୍ସିକ'କୁ ଟ୍ରୋଲିଂ; ୟଶଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ, ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମା କହିଲେ ଏମିତି
ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଉଛି 'ଟକ୍ସିକ' । ଏହି ସମୟରେ ୟଶଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମା ଏହାକୁ ପରିହାସ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 30, 2026 at 3:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ଟକ୍ସିକ: ଏ ଫେରି ଟେଲ୍ ଫର୍ ଗ୍ରୋନ୍-ଅପ୍ସ' ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇସାରିଛି । କିଛି ଦର୍ଶକ ଏହାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାର କାହାଣୀ ଏବଂ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଫିଲ୍ମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ, କାନ୍ତାରା ଷ୍ଟାର ଋଷଭ ସେଟ୍ଟୀ ୟଶ ଏବଂ ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାକୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମା ଏହାକୁ ପରିହାସ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ।
As an artist, when you play a character, you try to bring it to life from the bottom of your heart. And here, I am truly impressed by the conviction with which the struggle of a powerful man has been portrayed.— Rishab Shetty (@shetty_rishab) August 29, 2026
Maybe the plot and driving characters are not on the usual track on…
ରିଷଭ ଶନିବାର ଏକ୍ସରେ ଏକ ନୋଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯଶ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟକ୍ସିକ ଅଧିକାଂଶ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଫିଲ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ପଥ ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜଣେ କଳାକାର ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ, ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଘର୍ଷକୁ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭାବିତ ।''
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ହୁଏତ କାହାଣୀ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଟ୍ରାକରେ ନାହାଁନ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ଅଧିକାଂଶ ଫିଲ୍ମ ଯାତ୍ରା କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଟ୍ରାକଟି ଭୁଲ । କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ, ଏବଂ ମନରେ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେବା ଠାରୁ ପରଦାରେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ବଡ଼ । ୟଶ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଏକ ବିଶ୍ୱ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ଅଭିନୟ ଦାବି କରେ । ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ।"
Just want to say this, @TheNameIsYash — you’ve genuinely tried something out of the box rather than taking the predictable route of making another regular, expected, formulaic follow-up to your previous commercial blockbuster.— Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) August 28, 2026
It takes a different mindset, conviction, and most…
ସେହିପରି କିଚ୍ଚା ସୁଦୀପ ମଧ୍ୟ KGF ର ସଫଳତା ପରେ ଆଉ ଏକ ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଅପାରମ୍ପରିକ ପଥ ବାଛିବା ପାଇଁ ୟଶଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସୁଦୀପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ୟଶ ଆଉ ଏକ ଫର୍ମୁଲାକ୍ ଅନୁସରଣ କରିବାର "ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ପଥ" ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ "ପ୍ରକୃତରେ ବାକ୍ସରୁ କିଛି ବାହାର କରି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି" । ଟକ୍ସିକକୁ ଏକ "ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରୟାସ" ବୋଲି କହି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଅଂଶ "ପ୍ରକୃତରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ମହାନ ବିତର୍କ, ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଖୋଲା" ଥିଲା ।
TOXIC IS A FAIRY TALE …. BUT GROWN-UPS ??— Upendra (@nimmaupendra) August 28, 2026
Watched Toxic. Wow! What a movie !
A new world and an entirely new experience!
The hard work, dedication, and passion of every artist and technician are truly commendable !
Hats off to Yash and the entire team! 👏@thenameisyash… pic.twitter.com/nWA8niw8V9
ଉପେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ "ଏକ ନୂତନ ଦୁନିଆ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା" ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ କଳାକାର ଏବଂ କାଷ୍ଟ ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ପ୍ରଶଂସା ସମାଲୋଚନା ସହିତ ଆସିଛି, ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମା ଫିଲ୍ମକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱରସ୍ପର୍ଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ।
Watching #Dhurandhar again and again https://t.co/Auexhl5W0n— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) August 29, 2026
ଟକ୍ସିକ ରିଲିଜ୍ ହେବା ଦିନ, ବର୍ମା ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୁଣି ଧୁରନ୍ଧର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯାହାକୁ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ପରୋକ୍ଷ ଖୋଳତାଡ଼ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ । ସେ ସେବେଠାରୁ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଟକ୍ସିକ ଏବଂ ଏହାର ବକ୍ସ ଅଫିସ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ତାଙ୍କର ସଦ୍ୟତମ ପୋଷ୍ଟ ପୁଣି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ଆଡଲ୍ଫ ହିଟଲରଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି, ବର୍ମା ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଜୟ ପରେ ଏବଂ ତା’ପରେ ବିଶ୍ୱ ଜୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ "ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର" ହେବା ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ । ସେ ପୋଷ୍ଟଟି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜିଭ-ଇନ୍-ଗାଲ୍ ଅସ୍ୱୀକାର ସହିତ ଶେଷ କରିଥିଲେ: "ମୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ସେଥିରେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାରୁ ଏହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ।"
When Hitler made it in Germany , easily took over Poland , he started believing that he has become the biggest super star ever , and rocket launched one omega hit in a desire to become an international @rajinikanth ..So he launched an all out attack on the world and I swear on…— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) August 29, 2026
ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅନେକ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ବର୍ମାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ KGF ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସଫଳତା ପରେ ୟଶଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଆଙ୍କିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ । ଯେତେବେଳେ ଟକ୍ସିକ୍ ଧୁରନ୍ଧର: ଦି ରିଭେଞ୍ଜ ସହିତ ଟକ୍ସିକ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବର୍ମା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ଫେବୃଆରୀରେ, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଘର୍ଷକୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସିନେମା ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଧୁରନ୍ଧର ଦର୍ଶକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତାକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଟକ୍ସିକ୍ ସେମାନଙ୍କର "ମୂର୍ଖତା" ଧରିଥିଲେ ।
ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୟଶଙ୍କୁ ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅନ୍ଧକାର, ଶୈଳୀର ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଏ । ଏହି କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୟନତାରା, କିଆରା ଆଡଭାନୀ, ହୁମା କୁରେଶୀ, ତାରା ସୁତାରିଆ ଏବଂ ରୁକ୍ମଣୀ ବସନ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପରଠାରୁ ଏହା ବିତର୍କର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କମିଲା 'ଟକ୍ସିକ' ଫିଲ୍ମର ବ୍ୟବସାୟ ଗ୍ରାଫ, 4 ଦିନରେ ଏତିକି ଆୟ
ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଚାଲୁଛି ୟଶଙ୍କ ଯାଦୁ, ଭାରତରେ 150 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କଲାଣି 'ଟକ୍ସିକ'
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ