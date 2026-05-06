ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଋଷି କପୁରଙ୍କ ଝିଅ ଓ ନାତୁଣୀ, ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆସିବେ ନଜର
ଋଷି କପୁରଙ୍କ ନାତୁଣୀ ସମାରାଙ୍କ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ । ଏନେଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ମାଆ ରିଦ୍ଧିମା । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଆସିବେ ନଜର ଓ କେବେ ରିଲିଜ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 6, 2026 at 2:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କପୁର ପରିବାର ପୁଣି ଥରେ ଖବରର ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଏକ ନୂତନ ପିଢ଼ି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି । ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତା ଋଷି କପୁରଙ୍କ ନାତୁଣୀ ସମାରା ସାହାନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ୧୫ ବର୍ଷୀୟା ସମରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ "ଦାଦି କି ଶାଦୀ" ଫିଲ୍ମରେ ପରଦାରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯାହା ମେ ୮ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ଏହି ଫିଲ୍ମର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ରିଦ୍ଧିମା କପୁର ସାହନୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୀତୁ କପୁର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତିନି ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପରଦାରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯିବାର ଏକ ବିଶେଷ ସମୟ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର "ସେଣ୍ଟି" ଗୀତରେ ସମାରା ତାଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ । ଏ ନେଇ ରିଦ୍ଧିମା ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମିଠା ଦୃଶ୍ୟ। ଜଣେ ମାଆ ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ପରଦାରେ ଦେଖିବା ଏକ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ।"
ଏହି ଡେବ୍ୟୁକୁ କପୁର ପରିବାର ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହି ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନଥିଲା । ପରେ କରିସ୍ମା କପୁର ଏବଂ କରୀନା କପୁର ଖାନ ଏହି ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗି ବଲିଉଡରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠପଢ଼ା କରୁଥିବା ସମରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ରିଦ୍ଧିମା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାରତ ସାହାନିଙ୍କ ଝିଅ । ଏହି ଦମ୍ପତି 2006 ମସିହାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମାରା 2011 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ରିଦ୍ଧିମା କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଶୋ "ଫ୍ୟାବୁଲୁସ୍ ଲାଇଭ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ୍ ୱାଇଭ୍ସ" ରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ । ରିଦ୍ଧିମାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଶୋ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆରାମଦାୟକ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମା ତାଙ୍କୁ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଭୂମିକା ପାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆଶିଷ ଆର. ମୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଶରତ କୁମାର, ସାଦିଆ ଖତୀବ, ଯୋଗରାଜ ସିଂହ ଏବଂ ତେଜୁ କୋଲହାପୁରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
25 ବର୍ଷ ପରେ ପରଦାକୁ ଆସିଲା ଇରଫାନଙ୍କ ଅନରିଲିଜ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ଲାଷ୍ଟ ଟେନେଣ୍ଟ', କାହିଁକି ହେଲା ବିଳମ୍ୱ ?
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ