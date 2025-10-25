ରବି-ସରଗୁନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି, ଗୀତ 'ୱେ ହାନିୟାନ'କୁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ସମ୍ମାନ
ରବି ଦୁବେ ଓ ସରଗୁନ ମେହେତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି । ତାଙ୍କ ଗୀତ 'ୱେ ହାନିୟାନ' ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ସମ୍ମାନରେ କରାଯିବ ସମ୍ମାନିତ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 25, 2025 at 11:25 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତା ରବି ଦୁବେ ଏବଂ ସରଗୁନ ମେହେତାଙ୍କ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି । ଯାହାଙ୍କର ଗତ ବର୍ଷ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ଭିଡିଓ 'ୱେ ହାନିୟାନ' ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି । ସେମାନେ ପଞ୍ଜାବୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ସହ ଛୋଟ ପରଦାର ଜଗତରେ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଖୁସି ଖବର ଉଭୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିବା ବେଳେ ଚୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ।
'ୱେ ହାନିୟାନ'କୁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ସମ୍ମାନ
ଡ୍ରିମୟାଟା ମ୍ୟୁଜିକର ଲେବଲ୍ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଧୀନରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓଟି ଡାନି ଏବଂ ଅଭି ସାରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ।ଯିଏ ନିଜେ ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଥିଲା, ଏହା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପରେ ନିଜକୁ ଏକ ଚାର୍ଟବଷ୍ଟର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗୀତକୁ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ।
୨୦୨୪ ବର୍ଷର ଗୀତ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗୀତର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓଟି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରବି ଦୁବେ ଏବଂ ସରଗୁନ୍ ମେହେତା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପରଦାରେ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୀତଟିକୁ ୩୦୩ ନିୟୁତ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି । କହିରଖୁଛୁ କି, ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୫ ପାଇଁ ବି-ଟାଉନର ସୁନ୍ଦର ଦମ୍ପତି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ରବି ଦୁବେ ଏବଂ ସରଗୁନ୍ ମେହେତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଭିଡିଓର ଚୟନ ସେମାନଙ୍କ ଘରୋଇ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଗର୍ବର ସଫଳତା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସରଗୁନ-ରବିଙ୍କ ସପ୍ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ, ସେୟାର କଲେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡିଓ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ରାମାୟଣ' ପ୍ରଥମ ଝଲକ; ରାମ-ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ରଣବୀର-ୟଶ, ବାକି ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରୁ ବି ଉଠିଲା ପରଦା
ରବି ଦୁବେଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରବି ଦୁବେ ଆଗାମୀ ବିଗ ବଜେଟ ଫିଲ୍ମ 'ରାମାୟଣ' ରେ ନଜର ଆସିବେ । ରଣବୀର କପୁର ଫିଲ୍ମରେ 'ଶ୍ରୀରାମ' ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ରବି ଦୁବେ 'ଲକ୍ଷ୍ମଣ' ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ସେହିପରି ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଫିଲ୍ମରେ ମାତା ସୀତା, ୟଶ 'ଦଶାନନ୍ଦ ରାବଣ', ସନ୍ନି ଦେଓଲ 'ମହାବଳୀ ହନୁମାନ', ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ 'ରାଜା ଦଶରଥ', ଲାରା ଦତ୍ତ 'କୈକେୟୀ' ଏବଂ ରାକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂହ 'ଶୂର୍ପନଖା' ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦୁଇ ଭାଗରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ 2026 ରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 2027 ଦୀପାବଳି ପାଖାପାଖି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ