ସୂରିୟାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ରବୀନା ଟଣ୍ଡନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଜନ୍ମଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି

ରବୀନା ଟଣ୍ଡନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଭେଟି । ସୂରିୟାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ସୂରିୟା 46'ରେ ଆସିବେ ନଜର ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରବୀନା ଟଣ୍ଡନ ଆଜି ତାଙ୍କର 53ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି । ରବୀନାଙ୍କୁ ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ସୂରିୟାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ସୂରିୟା 46' ରେ କାଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହି ଖବରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରବୀନାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତାମାନେ ରବୀନାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତାମାନେ ରବୀନାଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଲେଖାଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ଟିମ୍ 'ସୂରିୟା 46' ରବୀନା ଟଣ୍ଡନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପାଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହୁଁ ।"
ଜୁନ୍ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ, ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଅବସରରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଲୁକରେ ସୂରିୟାର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଥିଲା । କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଥିଲା, "ଉତ୍ସବ, ଭାବପ୍ରବଣତା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ । 'ସୂରିୟା 46' ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ।" କହିରଖୁଛୁ କି, ସୀତାରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ନାଗା ଭାମସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଭେଙ୍କି ଅଟଲୁରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଭେଙ୍କି ଆଟଲୁରୀ ପୂର୍ବରୁ ଧନୁଷଙ୍କ ଭାଥୀ ଏବଂ ଦୁଲକର୍ ସଲମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବାସ୍କାର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ନାମ 'ସୂରିୟା 46' ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ରାଧିକା ଶରତକୁମାର ଏବଂ ମମିତା ବୈଜୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ ।
ପୂର୍ବ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ସୂରିୟା କହିଥିଲେ, 'ଏହା ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମ ହେବ । ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ହୁଏତ ଏହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ । ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ଭେଙ୍କିଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇବି ।
