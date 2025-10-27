ETV Bharat / entertainment

ସୂରିୟାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ରବୀନା ଟଣ୍ଡନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଜନ୍ମଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି

ରବୀନା ଟଣ୍ଡନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଭେଟି । ସୂରିୟାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ସୂରିୟା 46'ରେ ଆସିବେ ନଜର ।

raveena tandon joins suriya 46
raveena tandon joins suriya 46 (photo:ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 27, 2025 at 9:18 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରବୀନା ଟଣ୍ଡନ ଆଜି ତାଙ୍କର 53ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି । ରବୀନାଙ୍କୁ ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ସୂରିୟାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ସୂରିୟା 46' ରେ କାଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହି ଖବରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରବୀନାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ସୂରିୟାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ରବୀନା ଟଣ୍ଡନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି

ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତାମାନେ ରବୀନାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତାମାନେ ରବୀନାଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଲେଖାଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ଟିମ୍ 'ସୂରିୟା 46' ରବୀନା ଟଣ୍ଡନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପାଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହୁଁ ।"

ଜୁନ୍ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ, ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଅବସରରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଲୁକରେ ସୂରିୟାର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଥିଲା । କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଥିଲା, "ଉତ୍ସବ, ଭାବପ୍ରବଣତା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ । 'ସୂରିୟା 46' ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ।" କହିରଖୁଛୁ କି, ସୀତାରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ନାଗା ଭାମସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଭେଙ୍କି ଅଟଲୁରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଭେଙ୍କି ଆଟଲୁରୀ ପୂର୍ବରୁ ଧନୁଷଙ୍କ ଭାଥୀ ଏବଂ ଦୁଲକର୍ ସଲମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବାସ୍କାର୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ନାମ 'ସୂରିୟା 46' ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ରାଧିକା ଶରତକୁମାର ଏବଂ ମମିତା ବୈଜୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ ।

ପୂର୍ବ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ସୂରିୟା କହିଥିଲେ, 'ଏହା ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମ ହେବ । ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ହୁଏତ ଏହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ । ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ଭେଙ୍କିଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇବି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପୂଜା ସେରମନି ସହ ସୂରିୟାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ସୂରିଆ ୪୬' ଘୋଷଣା, ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ

ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ରବୀନା

ରବୀନା ଟଣ୍ଡନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଲେ ବଲିଉଡ କ୍ୱିନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ପୁରା ଘଟଣା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

SURIYA 46
RAVEENA TANDON
ସୂରିୟା 46
ରବୀନା ଟଣ୍ଡନ
RAVEENA TANDON IN SURIYA 46

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.