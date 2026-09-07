ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ରାବଣ' ଟିଜର ଆଉଟ୍; ଆକ୍ସନ ଅବତାରରେ ଅନୁଭବ, ଦର୍ଶକ କହିଲେ 'ଏହି ଫିଲ୍ମ ହେବ ହିଟ୍'
ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଫିଲ୍ମ 'ରାବଣ' ସହ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ପ୍ରଶଂସାରେ ଦର୍ଶକ । 2 ମିଲୟନ ପାଇଲାଣି ଭ୍ୟୁ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2026 at 4:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଫିଲ୍ମ ଗୋଷଣା ପର ଠାରୁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଏହି ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଶୃତି ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାତା ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 5 ତାରିଖ ଦିନ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଟିଜର ରିଲିଜର 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2 ମିଲିୟନ ପାଖାପାଖି ଭ୍ୟୁ କରିସାରିଲାଣି । ଏଥିସହ ଟିଜର ଦେଖି ପ୍ରଶଂସାରେ ଦର୍ଶକ ଓ ପ୍ୟାନ୍ସ । BGM ଦେଖି ଫିଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକବ୍ଲଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।
'ରାବଣ' ଟିଜର
2 ମିନିଟ 36 ସେକେଣ୍ଡର ଟିଜରରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଆସ୍କନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନୁଭବଙ୍କ ସ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ସେ କୁହନ୍ତି, ଯେବେଯେବେ ଅଧର୍ମ ଶକ୍ତିଶାଳି ହୋଇଯାଏ । ସେବେସେବେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ । ଆଉ ସେହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା । ଆଉ କେହି ଦୁନିଆକୁ ଭୟଭୀତ କରି ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ଅନ୍ଦାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହେ ନାହିଁ । ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜେ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଯତେ ଅଧିକ ହେବ ଅନ୍ଧାର, ସେତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ ପ୍ରହାର । ଆସୁଛି ସିଏ । ଶେଷ ଲଢେଇ ପାଇଁ । ଯାହା ପାଇଁ ହାରିବା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ । ବିନାଶ । ରାବଣ ..ରାବଣ । ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏଥିସହ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କ ବି ଆକ୍ସନ ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତେବେ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା କ'ଣ କରେ ତାହା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପରେ ଜଣାପଡିବ ।
ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଅନେକ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମକୁ ବ୍ଲକବ୍ଳଷ୍ଟର ଟ୍ୟାଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2 ମିଲିୟନ ପାଖାପାଖି ଭ୍ୟୁ କରିସାରିଲାଣି । ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 2 ଦିନରେ 2 ମିଲିୟନ ଓଡିଆ ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ । ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ଗୁଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ଭଲ ଲାଗିଲା । ଆଉ ଜମେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାଲାର....ଓଡିଆ ସଂସ୍କରଣ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡିଆ ସିନେମା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ 2Day ରାବଣରେ କୌଣସି ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ୨୦ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସଫଳତା ତେଣୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜା ।
'ରାବଣ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ନଜର ଆସିବେ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର ଓ ସୁସ୍ମିତା । ନିକଟରେ ଏହି 3 ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଓ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଅନୁଭବ 'ଭୀମ' ଭାବେ, ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ-ଦେବିକା ଓ ସୁସ୍ମିତା- ନିଶା ଭାବରେ ନଜର ଆସିବେ । 29 ଟୁ ନାଇନ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୀରେନ ଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସହ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ଓମ ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ଏହାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଜାଗୃତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ହିମାଦ୍ରି ତନୟା ଦାସ । ଏଥିସହ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନୁଭବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାଗୃତି । 29 ଟୁ ନାଇନ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନରରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପରଦାରେ ଅନୁଭବଙ୍କ 'ଛକି ଶୂନ'; 'ରାବଣ'କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଏଇଠି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଝଲକ
'ରାବଣ' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଓ ଚରିତ୍ର ଉପରୁ ଉଠିଲା ପରଦା, ଅନୁଭବଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ