ରଥଯାତ୍ରା 2026: ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କ ଠାରୁ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା...ପୁରୀରେ ସେଲିବ୍ରିଟି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୁଭେଚ୍ଛାବାର୍ତ୍ତା
ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା । ଏହି ଅବସରରେ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫ୍ୟାନ୍ସହ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 16, 2026 at 11:36 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ବିଶ୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା । ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ଉତ୍ସାହିତ ଭକ୍ତ ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀ । ଆଜିର ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ....ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରତ । ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଉଠିଛି ବଡଦାଣ୍ଡ । ଏହି ଅବସରରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୁମଧାମରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରିବା ସହ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ବଲିିଉଡ ଗାୟକ ସୋନୁ ନିଗମ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ରଣବୀର ଆହ୍ଲାବାଦିଆ, ସୈଫ ରଣବୀର ବରାର ଓ ଓଲିଉଡ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଭଳି ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ, ରିୟା ଦେ, ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ବଲିିଉଡ ଗାୟକ ସୋନୁ ନିଗମ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ରଣବୀର ଆହ୍ଲାବାଦିଆ, ସୈଫ ରଣବୀର ବରାର ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ତାରକା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ଥିବା ବେଳେ ବେଶ ଖୁସି ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଓଲିଉଡ ଗାୟିକା ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ରଥାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ରଥ ଟାଣା ଦେଖିବାକୁ ପୁରୀ ଆସିଛି। ରାତି ୪ଟାରୁ ଆସି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଜାଗାଟିଏ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏଥର ଲାଗୁଛି ଜଗାର କିଛି ଅଲଗା ଯୋଜନା ଅଛି…ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ କହି ଆଜି ପ୍ରବଳ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରାଉଛି । ସେ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ଅଧିକ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ ଭକ୍ତମାନେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆଉ ସେ ଶୀଘ୍ର ମାଉସୀ ମା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ । କିନ୍ତୁ ସେ ବୋଧେ ଜାଣିନି , ତ। ଭକ୍ତମାନେ କେତେ ଜିଦିଆ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆସୁଥିବା ତାର ଏହି ଅପୂର୍ବ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତା ରଥ ଟିକେ ଟାଣିବା ପାଇଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଅପେକ୍ଷା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି । ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଓ ଅପୂର୍ବ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେହି ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ମୁଁ ବି ଅଛି । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ।''
ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ପୁଅର ଝଲକ ଦେଖାଇ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପୁଅର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ । ରଥଯାତ୍ରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।''ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲ୍ଲିକ ଭଟ୍ଟଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ରଥଯାତ୍ରାର ପବିତ୍ର ପର୍ବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ । ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ।'' ସେହିପରି ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା, ରିୟା ଦେ ସମତେ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲି': ସୋନୁ ନିଗମ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ