ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିସେପ୍ସନ: ପାରମ୍ପରିକ ଲୁକରେ ବିଜୟ-ରଶ୍ମିକା, ସାମିଲ ହେଲେ ବଲିଉଡରୁ ସାଉଥ ସେଲିବ୍ରିଟି
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଓ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ରିସେପ୍ସନ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ କରଣ ଜୋହର ଠୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଓ ନାଗାର୍ଜୁନ ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 5, 2026 at 10:21 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗତ ଫେବୃଆରୀ 26ରେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ବୁଧବାର ନବବିବାହିତା ଦମ୍ପତି ରଶ୍ମିକା ଓ ବିଜୟଙ୍କ ରିସେପ୍ସନ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଠାରୁ ଅନେକ ରାଜାନେତା ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପାରମ୍ପରିକ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ରଶ୍ମିକା MK ଲେବଲ୍ JADE ରୁ ଏକ ଲାଲ ମହୀଶୂର ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ି ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ସେହିପରି ବିଜୟ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ରମ୍ ସହ ଏକ ସିଲ୍କ କୁର୍ତ୍ତାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ବଲିଉଡରୁ ସାଉଥ ତାରକାମାନେ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଚିରଞ୍ଜିବୀ, ନାଗାର୍ଜୁନ, ସ୍ତ୍ରୀ ଉପାସନାଙ୍କ ସହ ରାମଚରଣ, ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ, ମୃଣାଲ ଠାକୁର ସମେତ ଅନେକ ସାଉଥ ତାରକା ଏଥରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିପରି ବଲଇୁଢ ନିର୍ମାତା କରଣ ଜୋହର, କୀର୍ତ୍ତି ସାନନ, ନିନି ଗୁପ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ । ଏତିସହ ଅନେକ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଉଦୟପୁରରେ ଧୁମଧାମରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ରଶ୍ମିକା ଓ ବିଜୟ । ପରିବାରଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ଦମ୍ପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲେ । ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ରଶ୍ମିକା ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେ ଏବଂ ବିଜୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ସାକ୍ଷାତର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ । "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା । ସବୁଠାରୁ ମଧୁର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିନ୍ତିତ ଚିଠି । କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ ।" ଏଥିସହ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । "ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସମ୍ମାନ ପାଇଲି । ସୁନ୍ଦର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ଯାହା ଏବେ ଆମ ଘରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।"
ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ପ୍ରଥମେ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ବନି ଭାସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦମ୍'ରେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ । ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ନାଟକ ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇପାରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଯୋଡ଼ି ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଥିଲେ । ପରେ ସେମାନେ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ 'ଡିଅର୍ କମ୍ରେଡ୍' ପାଇଁ ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମିଶ୍ରିତ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା । ବିଶେଷକରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଛୁଟିଦିନରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ତଥାପି, ଉଭୟ ଅଭିନେତା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଗୋପନ ରଖିଥିଲେ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ବିବାହ କରି ସମ୍ପର୍କରେ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି ।
