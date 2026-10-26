'କଫି ୱିଥ୍ କରଣ' ବିବାଦ: ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରୋଲିଂର ଦେଲେ ଜବାବ, ଏବେ ସାଇବର କ୍ରାଇମରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କଲେ ରଶ୍ମିକା ଓ ବିଜୟ
ଟ୍ରୋଲିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଜର ବିବୃତି ପରେ, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ବିଭାଗରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 8:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'କଫି ୱିଥ୍ କରଣ'ର ୯ମ ସିଜିନରେ ନଜର ଆସିବା ପରେ, ଟଲିଉଡ୍ର ତାରକା ଯୋଡ଼ି ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନ୍ନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅନେକ ଟ୍ରୋଲିଂର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର ୨୬) ଏହି ଯୋଡ଼ି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ସମାଲୋଚନା ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ପି. ନିଶାନ୍ତ କୁମାର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ବିଭାଗରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ଓ କଳ୍ପିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟର ପରିଚୟ ନେଇ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି ।
Virosh Team Files Cyber Crime Complaint Over Alleged Fake Online Narratives The Virosh team has submitted a formal complaint to Hyderabad Cyber Crime authorities over alleged fabricated content, manipulated screenshots, impersonation and online harassment targeting Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna. The team has urged an impartial investigation and appropriate legal action wherever warranted, emphasizing that the move is aimed at accountability, not genuine criticism or freedom of speech. #VijayDevarakonda #RashmikaMandanna— Indian Clicks (@IndianClicks) October 26, 2026
ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିବା ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ବିଷୟବସ୍ତୁର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅଭିଯୋଗରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଉଭୟ ତାରକାଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ମନଗଢ଼ା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାର ନାମ କିମ୍ବା ପରିଚୟ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତିରୂପଣର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା କିମ୍ବା ବୈଧ ସମାଲୋଚନାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ; ବରଂ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ହେଉଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
ଦଳଟି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ ନ ହୋଇଥିବା ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଟ୍ରୋଲର୍ସଙ୍କୁ ଦେଲେ ଜବାବ
ଏହି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବରୁ, ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରୋଲମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି । ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରେ, ଦମ୍ପତି ପୃଥକ ପୃଥକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଲୋଚନାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରି, ରଶ୍ମିକା କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବିଜୟଙ୍କୁ "ହଜାର ଥର" ବାଛିବେ । ଏହି ସମୟରେ, ବିଜୟ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେମାନେ ନିଜ ମତାମତ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିବାଦଟି କ’ଣ ?
କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଚାଟ୍ ଶୋ’ 'କଫି ୱିଥ୍ କରଣ ୯' ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏପିସୋଡରେ ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପରେ ଟ୍ରୋଲ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ରଶ୍ମିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ଥରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସେ ବିଜୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, "ଚାଲ ବିବାହ କରିନେବା ।" ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମୋତେ ୧୦୦ ଥର ପଚାର ।" ରଶ୍ମିକା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ, ସେ ପୁରା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ସେହି କଥା ପଚାରୁଥିଲେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିଜୟ କହିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଉଭୟେ କିଛି ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ ।
ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନଲାଇନରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଥିଲା । କିଛି ଦର୍ଶକ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଜୟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଜଣାପଡୁଥିଲା ଯେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଭାବନା ଏକପାଖିଆ ଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ବିଜୟଙ୍କୁ 'ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍' ବୋଲି କହି ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।