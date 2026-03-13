ETV Bharat / entertainment

୮ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଡିଓ ଲିକ୍ ନେଇ ଭଡକିଲେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ

ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ 8 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

RASHMIKA MANDANNA
RASHMIKA MANDANNA (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 13, 2026 at 10:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ୮ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଡିଓ ଲିକ୍ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାତିବା ସହ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁବାର ସେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହଟାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ରେ, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲିକ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ଫେବୃଆରୀ 2026 ରେ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

RASHMIKA MANDANNA POST
RASHMIKA MANDANNA POST (INSTAGRAM)

ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମୋ ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ମୋର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି, ମୁଁ କେବେ କହିନଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ପହଞ୍ଚ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଘୃଣାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସବୁ ଯଦିଓ ଏହା ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା । ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନୀରବତା ବାଛିଥିଲି । ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଆଖିରେ ବଞ୍ଚିବା କେତେକ ସମୟରେ ଅନୁଚିତ ସମାଲୋଚନାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରତି ସତ୍ୟ ରହିବି, ଖୁସି ରହିବି ଏବଂ ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଶେଷରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ । ତଥାପି, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଅତୀତର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତା- ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ । ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଅଜ୍ଞତା କିମ୍ବା ସମ୍ମତି ବିନା ରେକର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ସେହି କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶକୁ ଏବେ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ବାହାର କରି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଛି । ଏସବୁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା ସହ ମେଳ ଖାଉଛି । ଏହା କରି, ମୋ ପରିବାର ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ବାଣ୍ଟେ- ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଏହି ବିଷୟ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ? ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଟାଣି ନିଆଯାଇଛି । ଏହା ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଭ୍ରାମକ ଏବଂ ମାନହାନିକାରକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରସାରଣ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଉଦୟପୁରରେ ସରିଲା ଡ୍ରିମି ୱେଡିଂ: ରାଜା-ରାଣୀ ବେଶରେ ବିଜୟ-ରଶ୍ମିକା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିବାହ ଫଟୋ

ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "8 ବର୍ଷ ଧରି - ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଥିଲା- ମୁଁ ନୀରବ ରହିଲି । କିନ୍ତୁ ଆଜି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଟଣାଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ନୀରବ ରହିପାରିବି ନାହିଁ । ମୁଁ ଏକ ସୀମା ଟାଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।" ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ନିବେଦନ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସାରିତ କରୁଛନ୍ତି - କିମ୍ବା ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଆଲୋଚନା - ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବାକୁ। ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି ହେବା ସମୟଠାରୁ ଏହି ଅନୁରୋଧ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି ।" ଏପରି କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଯେଉଁଥିରେ ମାନହାନିକାରକ କିମ୍ବା ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରସାରଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଆଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଯାଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

RASHMIKA MANDANNA
RASHMIKA MANDANNA LEAKED AUDIO
ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ
ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା
RASHMIKA MANDANNA PRIVATE AUDIO

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.