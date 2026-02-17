ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଓ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଡ ଭାଇରାଲ୍, ଏହି ଦିନ ପଡିବ ହାତଗଣ୍ଠି
ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଡ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ତାରିଖ ଓ ରିସେସ୍ପନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ରହିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 17, 2026 at 10:23 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଦମ୍ପତି ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ କପଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାହ କାର୍ଡ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ବିବାହର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି ।
ରଶ୍ମିକା ଓ ବିଜୟଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଡ ଭାଇରାଲ୍
ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ବିବାହ ତାରିଖକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ପୁଣିଥରେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ, ବିବାହ ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଉଦୟପୁରର ସିଟି ପ୍ୟାଲେସର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଚମତ୍କାର ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ବିବାହ କାର୍ଡ ଭାଇରାଲ ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଛି ।
Wait is over...— Amitta Agarwal (@Amitta_Agarwal) February 16, 2026
Rashmika Mandanna & Vijay Deverakonda wedding card ✨#RashmikaMandanna #VijayDeverakonda #RashmikaMandanna pic.twitter.com/EFC5rbOpX1
ଏହି ଦିନ ହାତଗଣ୍ଠି ଓ ରିସେସ୍ପନ
ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରସାରିତ ବିବାହ କାର୍ଡ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ଏକ ଛୋଟ ଉତ୍ସବରେ ବିବାହ କରିବେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ତାରିଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବିବାହ ରିସେପ୍ସନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ ଏହି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ବିବାହ କାର୍ଡରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ମୁଁ କିଛି ବିଶେଷ ଖବର ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ବଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖୁଛି । ଆମ ପରିବାରର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ, ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ମୁଁ ୨୬.୦୨.୨୦୨୬ ରେ ଏକ ଛୋଟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଉତ୍ସବରେ ବିବାହ କରିବୁ ।"
ଏଥିରେ ଆହୁରି ଲେଖାଯାଇଛି, "ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ମିଳନକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ଆମ ଯାତ୍ରାର ଅଂଶ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହି ଅବସରକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବ ।"ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ଉଦୟପୁରରେ ଏକ ମହାନ ସମାରୋହରେ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
ଏହି ଦମ୍ପତି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିନାହାଁନ୍ତି । ଏହି ବିବାହ ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ, ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କୁ ରବିବାର ରାତିରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଥିଲା, ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାରରେ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ