ଟ୍ରୋଲର୍ସଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ ରଶ୍ମିକା ଓ ବିଜୟ, କହିଲେ 'ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବାଛିଛୁ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି...'
କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଚାଟ୍ ଶୋ’ ‘କଫି ୱିଥ୍ କରଣ’ ରେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଖୁଲାସା କରି ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥିଲେ ବିଜୟ । ଏବେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରୋଲର୍ସଙ୍କୁ ଦେଲେ ଉଚିତ ଜବାବ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 3:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଚାଟ୍ ଶୋ’ ‘କଫି ୱିଥ୍ କରଣ’ ପରେ, ଏହି ଯୋଡ଼ି ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ଏହାର ଜବାବରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ପରସ୍ପରକୁ ବାଛିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ମତାମତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ନଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ।
ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଜବାବ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଢ଼ିଚାଲିଥିବା ନକାରାତ୍ମକତା ଉପରେ ମତ ରଖି ରଶ୍ମିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚମତ୍କାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ—ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟର ଗଭୀରରୁ ଭଲପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ କେବଳ କଟୁତା ଭରି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଜୟ ଏବଂ ମୋ ବିଷୟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉପରେ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ । ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ଏଭଳି ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଏ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ ରଖିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି । ବେଳେବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରେ । କିନ୍ତୁ, ଆମ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାହା ବିଭିନ୍ନ ମତାମତର ସମାହାର ନ ହୋଇ, ବରଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ନିଜର କ୍ରୋଧ ବାହାର କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।"
ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ?
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ସମଗ୍ର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ, ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଠି ହଜିଗଲା । ହୁଏତ ଏହା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ, କିମ୍ବା ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି । ମୁଁ ଏହା ଲେଖୁଛି କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ । ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ଭଲପାଇବା ପାଆନ୍ତୁ । ବିଜୟ ଏବଂ ମୋତେ ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ, ଟିପ୍ପଣୀ ଏବଂ ଅଯାଚିତ ପରାମର୍ଶର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି—ଯାହାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଏହା ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କଲା: ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି ?"
किसी भी सेलिब्रिटी के बने बनाए रिश्ते को अगर तबाह करना है तो वो Coffee With Karan Show में जा सकते है। ये शो बिना कोर्ट जाये कितनो का डिवोर्स करा देगा। इस शो के दौरान Vijay से पूछा जाता है कि आपने Rashmika को प्रपोज किया था ?? तो इसपर विजय का आंसर था नहीं ये मेरा स्टाइल नहीं है। और ये जरूरी क्यू हो जब दो लोग आपस मे प्यार मे होते है, तो उनमें से कोई भी प्रपोज करे क्या ही फरक पड़ता है, और हमेशा लड़का ही क्यूं करे ? शादी की बात आती है तब विजय कहते है कि रश्मिका ने मुझसे शादी के लिए 100 बार पूछा होगा। इसपर रश्मिका कहती है, मैं पूरे एक साल तक विजय से शादी के लिए रोज पूछा करती थी।— Shivansh🔱 (@cuteshivi77) October 25, 2026
ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ’ଣ ଥିଲା ?
"ତେଣୁ, ମୁଁ ଟିକେ ପଛକୁ ହଟିଲି, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି । ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଏହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା କିମ୍ବା ଏକ ବର୍ଷର ସମୟ ସୀମା ବିଷୟରେ ନଥିଲା—ଯଦିଓ କିଛି ଲୋକ ଏହା ଉପରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିଥିବା ପରି ମନେହୁଏ । ହଁ, ଆମ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରୁ କେହି ବି କୌଣସି ବିଶାଳ କିମ୍ବା ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଶା କରୁନଥିଲୁ । ସେହି ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଦେବା । ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ, ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ, ଖୁସି ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହା ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟ କି ନାହିଁ । ଆଉ ଆମେ ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ କଲୁ । ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବାଛିଲୁ ।"
ରଶ୍ମିକା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କିପରି ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି
"ଆମେ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଗଢ଼ିଛୁ । ଆମେ ପରିପକ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତି । ଆମ ପାଖରେ ନିଜ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ କାହାକୁ ସାଥୀ କରିବୁ, ତାହା ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିବାର ସ୍ୱାଧୀରତା ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ରହିଛି । ଆଉ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବାଛିଲୁ; ଆମେ 'ଆମକୁ' ବାଛିଲୁ । ଆମେ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ପରସ୍ପରକୁ ବାଛି ଚାଲିବୁ ।
What was the best part of Rashmika and Vijay’s appearance on yesterday’s Koffee With Karan, and why was it their call with Allu Arjun? ❤️🥺 #AlluArjun𓃵 https://t.co/3Fpb7Y4fgh— Kalki POP (@KalkiPop) October 22, 2026
ରଶ୍ମିକା କ’ଣ ନିଜ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି?
ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି । ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି । ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେକରେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ବେଶ୍ ଅଦ୍ଭୁତ, ବରଂ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଲାଗେ ଯେ, ଲୋକମାନେ ମୋ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଜେ କହିଥିବା କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି, ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ପ୍ରଚାରିତ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ, ଭୁଲ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଏଡିଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ମୋର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ନ ଥାଅ—କିନ୍ତୁ ସେ ଥାଆନ୍ତି । ପ୍ରତି ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଷ୍ଟ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପାଖରେ ନ ଥାଅ—କିନ୍ତୁ ସେ ଥାଆନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପାଖରେ ନ ଥାଅ—କିନ୍ତୁ ସେ ଥାଆନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଧ ରାତିରେ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପାଖରେ ନ ଥାଅ—କିନ୍ତୁ ସେ ଥାଆନ୍ତି । ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ତୁମ କାନ୍ଧ ମିଳେ ନାହିଁ—ମିଳେ କେବଳ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ନିବେଦନ:
ଦୟାକରି, ମୋ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏମିତି କାହାକୁ ପାଆନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି—ଏବଂ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଏଭଳି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଅଟେ । ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ । ଆପଣ ଯେଉଁ ପଥ ବାଛିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବି । ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା: ମୋ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ନକାରାତ୍ମକ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା କହିବାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ—ମୁଁ ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି । କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାର ବିଷୟରେ—ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ—ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା 'ନାରୀବାଦ' ନୁହେଁ । ଏହା ନାରୀବାଦର ଆଢୁଆଳରେ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକାରର 'ବୁଲିଂ' ବା ଅନ୍ୟକୁ ହଇରାଣ କରିବା କିମ୍ବା ତଳେ ପକାଇବା ଭଳି ଆଚରଣ ଅଟେ । ନାରୀବାଦ କେବେବି ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଦେଖାଇବା କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ । ନାରୀବାଦ ସର୍ବଦା ନିଜ ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ନିଜ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ବିଷୟରେ ହୋଇଥାଏ ।
Rashmika Mandanna Reacts To The Marriage Controversy On Koffee With Karan show 👀🔥 https://t.co/hA3mxXwx3O— Bujji kanna 😼💖 (@bujji_kannna) October 26, 2026
ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଦାନରେ ମୁଁ ଅପାର ଭଲପାଇବା ପାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ମୋର କିଛି କନ୍ନଡ଼ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଲପାଇବା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହା ଜାଣିବା ସତରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଯେ, ୧୦ ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ରହିଯାଇଛି । ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହର ସହ ମୋ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ଅନେକ ଭଲପାଇବା ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି—ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସତରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି । ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ଓ ଖୁସିକୁ ଉତ୍ସବ ଭଳି ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଭଲପାଇବା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି: ଦୟାକରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଖୋଜି ପାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ଦେଇପାରିବ ।
ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ
ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ପରେ, ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି: "ମୋର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ସାଥୀ, ମୋର ଆତ୍ମା—ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କହିରଖେ ଯେ ଆମେ ଉଭୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅଛୁ । ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି । ଯଦି ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼େ—ତେବେ ତାହା ହିଁ ହେଉ । ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମକୁ ଏବଂ ଏକ ସୁଖୀ ଜୀବନର ସରଳତାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଭଲପାଇବା । ବର୍ତ୍ତମାନ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୟା କିମ୍ବା ଅଯଥା ସମ୍ମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ବିଜୟ ସାଇ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ।"