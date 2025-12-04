ଫେବୃଆରୀରେ ବିଜୟଙ୍କ ସହ ପଡ଼ିବ କି ହାତଗଣ୍ଠି ? ଏହା କହିଲେ ରଶ୍ମିକା
ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ବିବାହ କରିବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ।
Published : December 4, 2025 at 12:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିବାହକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପାନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ କୁଇନ୍ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା । ଉଭୟ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଠି ନଜର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ହେଲେ ଏହି କପଲ୍ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର 3ରେ ଘରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସବରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି କପଲ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ନିକା ଫେବୃଆରୀ 2026 ରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ରାଜସ୍ଥାନରେ ହେବା ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ବି ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ରଶ୍ମିକା ଫେବୃଆରୀ ବିବାହକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଏବଂ ଡିଅର୍ କମ୍ରେଡ୍ ରେ ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କର କଥିତ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପ୍ରେମ ଯାହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଉଭୟ କେବେ ବି ଡେଟିଂ ଗୁଜବକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାଁନ୍ତି । ତଥାପି, ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଇଙ୍ଗିତକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ବିବାହ ବିଷୟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା । ଗୁଜବକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହାଁନ୍ତି ।
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା । ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡାଇ ଯାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରଶଂସକ କିମ୍ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କିଛି ସେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । "ମୁଁ ବିବାହକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଏହା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ମୁଁ କେବଳ କହିବି ।''
କହିରଖୁଛୁ କି, ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ଡେଟିଂ କରୁଥିବାର ଗୁଜବ ରହିଛି । ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ସ୍ଥାନରୁ ଛୁଟିଦିନର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ କେବେ ଏକାଠି ନୁହଁନ୍ତି । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ଉଭୟ ପୃଥକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ନୁହଁନ୍ତି । ତଥାପି, ଏହି ଯୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରି ନଥିଲେ । ନିକଟରେ, ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ 43ତମ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେ ପରେଡର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ବିୟଣ୍ଡ ବର୍ଡର୍ସ ଶୀର୍ଷକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ରଶ୍ମିକା ବିଜୟଙ୍କ ପରିବାର, ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଏବଂ ଅଭିନେତା ଆନନ୍ଦ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରମୋସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସଦ୍ୟତମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ "ଦି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ"ର ସଫଳତା ସମାବେଶରେ ଭାଷଣ ଦେଇ, ରଶ୍ମିକା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଖୋଲି କହିଲେ, "ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ରହିବେ । ଏହା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ।"
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ରଶ୍ମିକା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦୟପୁର ଯାତ୍ରା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
