ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଆହତ, 6 ସପ୍ତାହ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ସୁଟିଂ ସମୟରେ ସାଉଥ ସୁନ୍ଦରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 1, 2026 at 10:00 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଆହତ । ସୁଟିଂର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଏକ ଗୀତରେ ନାଚୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯିବା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ଡାକ୍ତରମାନେ 6 ସପ୍ତାହ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରବିନ୍ଦ୍ର ପୁଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର 'ମାଇସା'ରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ଗୀତ ସୁଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
'ମାଇସା' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅନଫର୍ମୁଲା ଫିଲ୍ମସ୍ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ରବିନ୍ଦ୍ର ପୁଲେଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ମାଇସା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କାହାଣୀ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ରହିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ତାମିଲ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ବୋଲି ଜାଣପାଡିଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରଶ୍ମିକା ବିଜୟ ଦେବରାକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ 'ରଣବାଲି'ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ସଙ୍କ୍ରିୟନ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ରେ ପରଦାରେ ଆସିବ । ଏହି ସମୟରେ, ରଶ୍ମିକା ଚଳିତ ବର୍ଷ ହିରୋ ବିଜୟ ଦେବରାକୋଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପରେ, ଏହି ଦୁଇଜଣ ଫେବୃଆରୀ 26 ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ରିସେପସନ୍ ଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକା, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଦୁଇଜଣ ପୂର୍ବରୁ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଏବଂ ଡିଅର କମ୍ରାଡେ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଏହି ତାରକା ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ
ଏହି ସମୟରେ, ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତାମାନେ ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି । ନିକଟରେ NBK111 ପାଇଁ ସୁଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଟପ୍ ହିରୋ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ମଲିନେନି କାକିନାଡାରେ ଥିବାବେଳେ ଏହା ଘଟିଥିଲା । କାକିନାଡା ବନ୍ଦରରେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ସିନର ସୁଟିଂ କରୁଥିବାବେଳେ ସେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ପାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅପରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ବାଲାକ୍ରିଷ୍ଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜୁନଟିଆର କାନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ଆଘାତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 6-8 ସପ୍ତାହ ବିଶ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଡ୍ରାଗନ୍' କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏନଟିଆର ଟିମ୍ କହିଛି ।
ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଏବଂ ରାମ ଚରଣଙ୍କୁ ଆଘାତ
ଏହାପୂର୍ବରୁ 'ପେଡି'ର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ରାମ ଚରଣ ତାଙ୍କ ହାତଗୋଡକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ନିକଟରେ ସେ କୋଏମ୍ବାଟୁର ଯାଇ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ । ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ଧରି କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଏପି ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ ।
ରିଲିଜ୍ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ଆଘାତ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ରଶ୍ମିକା ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏସବୁ ହେଉଛି ବଡ ବଜେଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ।ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ରେ 'ରଣବାଲି'ର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସୁଟିଂ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ NBK111 ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ । ରାମ ଚରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସୁକୁମାରଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁଟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
୮ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଡିଓ ଲିକ୍ ନେଇ ଭଡକିଲେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିସେପ୍ସନ: ପାରମ୍ପରିକ ଲୁକରେ ବିଜୟ-ରଶ୍ମିକା, ସାମିଲ ହେଲେ ବଲିଉଡରୁ ସାଉଥ ସେଲିବ୍ରିଟି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ