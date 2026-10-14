ନବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ; ୪୦୦ ପରିବାରର ନେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେବେ ମାଗଣା ରାସନ୍
ନବରାତ୍ରିର ଶୁଭ ଅବସରରେ, ଟଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ୪୦୦ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 1:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାଣାବାଲି' ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ତିରୁପତି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ—ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର ୧୪ ତାରିଖରେ—ସେ ଏକ ମହତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି: ସେ ୪୦୦ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ବୁଧବାର ଦିନ, ରଶ୍ମିକା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ସହ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ନିଜେ ଏବଂ 'ଜୟମ୍ମା' ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ । 'ଜୟମ୍ମା' ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ମତ ରଖି ସେ ଲେଖିଥିଲେ, "ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଦିଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ପ୍ରାୟତଃ ପଚାରନ୍ତି ଯେ 'ଜୟମ୍ମା' ଏବଂ ମୋ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମାନତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ମୋର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 'ହଁ' । ଆଉ ଏହା ସେହି ସମାନତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ଏମିତି ହିଁ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି । ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁମାରୀ ଭଲପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବି ।"
ଏହାପରେ ସେହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯାହାକୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋପନ ରଖିଥିଲେ । ନିଜ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସର୍ବଦା ଏହାକୁ ଗୋପନ ରଖିଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଯଦି ମୁଁ, ମୋର ଟିମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହୁଛି କାରଣ ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ମନର ଲୋକଙ୍କୁ ସମାନ କିଛି କରିବାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି । ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି, କାହିଁକି ନା ଏବେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ? ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ ଯେ ସେ ୪୦୦ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି (ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି) । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମୁଁ ୪୦୦ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି; ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଥରକରେ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ସାରା ଏହା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ରାସନ୍ ବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଅର୍ଥକୁ ସଞ୍ଚୟ ତଥା ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଦୟାର ଏକ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇପାରେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କିଛି ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ।"
ରଶ୍ମିକା ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ଖୁସି ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ । ସେ ଶେଷରେ ଲେଖିଥିଲେ, "ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସହିଥିବା ନିଦ୍ରାହୀନ ରାତି, ଆଘାତ, ସଂଘର୍ଷ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଲୁହ ଏବଂ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ତୁଳନାରେ ଏହି ହସଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏହା ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ ।"
ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ରାହୁଲ ସଙ୍କ୍ରିତ୍ୟନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାଣାବାଲି' ରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ 'ରଣାବଳୀ'ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ରଶ୍ମିକା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ 'ଜୟମ୍ମା'ଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ 'ମଇସା' ରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ, ଯାହା ୨୬ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୬ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।