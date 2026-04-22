20 ବର୍ଷର ଖାନ୍ଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଧୁରନ୍ଧର: ପଛରେ ପଡିଲା ପଠାନ, ୟୁକେରେ ସାଜିଲା 1-ନଂ ଫିଲ୍ମ
ଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ବଜାରକୁ 'ଖାନ' ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ଗଡ଼ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା । ସେଠାରେ 6ଟି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ସିନେମା ରେକର୍ଡକୁ ଚୁନା କରିଛି ଧୁରନ୍ଧର ।
Published : April 22, 2026 at 6:17 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାରା ବିଶ୍ବରେ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ନୂଆ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି । ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏହାର ଜଲୱା । ଏହି କ୍ରମରେ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଏବେ ୟୁକେ (United Kingdom)ରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଏଠାରେ ସିନେମା ପାଖାପାଖି 4.388 ମିଲିୟନ ୟୁରୋ କାରବାର କରିସାରିଛି । ଯାହା ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପଠାନର କଲେକ୍ସନ (4.380 ମିଲିୟନ ୟୁରୋ)କୁ ପାର କରିଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ୟୁକେର ସିନେମା ହଲ୍ରେ 'ଧୁରନ୍ଧର 2'ର କ୍ରେଜ ଜାରି ରହିଛି ।
ଖାନ୍ଙ୍କ ଗଡ଼ରେ 'ଧୁରନ୍ଧର 2'ର ରାଜ୍:
ୟୁକେରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସିନେମା ଭାବେ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ରାଜ୍ କରୁଛି । ଏହି ରେକର୍ଡ ବହୁତ ଖାସ୍ ଅଟେ । କାରଣ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ 3 ସୁପରଷ୍ଟାର ଖାନ୍ଙ୍କ ଗଡ଼ ଭାବେ ଅପରାଜେୟ ରହିଥିଲା । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ରଣଭୀର ସିଂ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିସାରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିନେମା ଅନେକ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରି ସାରିଲାଣି ।
ରଣବୀରଙ୍କ ରେକର୍ଡ:
ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ 1000 କୋଟି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଲବ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅଭିନେତା ହେଲେ ରଣଭୀର । ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁଷ୍ପାକୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ । ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ 2 ଡଜନରୁ ଅଧିକା ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିସାରିଲେଣି । ରଣଭୀରଙ୍କ ଏହି ସିନେମାରେ ଅଭିନୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ରଣଭୀରଙ୍କ ଫ୍ୟାନ ବନାଇସାରିଲାଣି ।
ବିଶ୍ବ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ରାଜ୍:
ରଣଭୀର ଏବେ ବିଶ୍ବର ବଡ଼ ବଡ଼ଦେଶର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ରାଜ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଠାରୁ ନେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରିକି ଗଲ୍ଫ ଦେଶରେ ବ୍ୟାନ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ଜର୍ମାନୀରେ ଏହି ସିନେମା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏବେ ଧୁରନ୍ଧରର ରାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ସିନେମାର ସଫଳତା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମର ପରିସୀମାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗକୁ ବଢାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ 6ଟି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ସିନେମା ରେକର୍ଡ ଚୁନା:
ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆସିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଧୁରନ୍ଧର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି ଖବର ଆସିଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ଶେଷ 6ଟି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ସିନେମା ଗୁଡିକର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହି ସିନେମାର ସଫଳତାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ରଣଭୀର ଆଗାମୀ ପିଢିର ନେତୃତ୍ବ ନେବା ସହିତ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ କେହି ପହଞ୍ଚିପାରିନାହାଁନ୍ତି ।