'ଡନ୍ 3' ବିବାଦ ଏବଂ 'FWICE' ବ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ରଣବୀର ସିଂ

'କାନ୍ତାରା' ମିମିକ୍ରି ବିବାଦ ମାମଲା । କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରଣବୀର ସିଂ ମୈସୁରର ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 27, 2026 at 7:09 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂ । 'ଡନ୍ 3' ବିବାଦ ଏବଂ FWICE (ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେ ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍) ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବୟକଟ୍ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ଅଭିନେତା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୈସୁରର ଚାମୁଣ୍ଡି ପାହାଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ହୋଇଛି । ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ରେ ମିମିକ୍ରି କରିବା ନେଇ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ ।

ଗତବର୍ଷ ଗୋଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (IFFI)ର ସମାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ରଣବୀର ମିମିକ୍ରି କରି ବିବାଦରେ ଫସିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦୈବ କିମ୍ବା ଭୂତ କୋଲା ରୀତିକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଭୀର ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ । ଅଭିଯୋଗ ପରେ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ହାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ସ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଓକିଲ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମେଥାଲ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରଣବୀରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ରୀତିର ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଅଭିନେତା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏଫଆଇଆର ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ରଣବୀର ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବେ କାହାକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ 'କାନ୍ତାରା' ରେ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ । ଅଭିନେତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ, "ଯଦି ମୁଁ କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ତେବେ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ।"

ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ରଣବୀର କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ. ନାଗପ୍ରସନ୍ନା ମାମଲାକୁ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଯିବେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନ ଥିବାରୁ, କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଗପ୍ରସନ୍ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ ସମ୍ପର୍କରେ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପରେ ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଅଭିନେତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ବିଚାରପତି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ "ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧ" ତଦନ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଧାରା 69 ଅନୁଯାୟୀ ଦାୟର ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।

ରଣବୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଅଭିନେତା ବଲିଉଡରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ସୋମବାର, ଫରହାନ ଅଖତରଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଡନ୍ 3' ଛାଡିବା ପରେ, FWICE ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି । ସଂଗଠନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ତିନିଥର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଭିନେତା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହୋଇ ନଥିଲେ । FWICE ର ଘୋଷଣାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ରଣବୀରଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

