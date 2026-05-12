'ଧୁରନ୍ଧର' ପରେ ଏବେ ମହାଦେବଙ୍କ ବନିବେ ରଣବୀର ସିଂ, ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆସିବେ ନଜର

ରଣବୀର ସିଂ ଏବେ 'ଦ ଇମୋର୍ଟଲ୍ସ ଅଫ୍ ମେଲୁହା' ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅମିଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 12, 2026 at 2:40 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର ସିଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିନେତା ଅମିଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଉପନ୍ୟାସ "ଦ ଇମୋର୍ଟଲ୍ସ ଅଫ୍ ମେଲୁହା"ର ମହାକାବ୍ୟିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୂପାନ୍ତରରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଯଦି ଏହି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶିବ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସିନେମା ରୂପାନ୍ତରର ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା ବ୍ୟାନର, ମା କସମ ଫିଲ୍ମସ୍ ଅଧୀନରେ ଉପନ୍ୟାସର ଅଧିକାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ବିର୍ଲା ଷ୍ଟୁଡିଓ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ତିନୋଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପୌରାଣିକ ସିନେମା ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ବିକଶିତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଏକ ସୂତ୍ରରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, "ରଣବୀର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି 'ମେଲୁହା'କୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ । ଏହି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ କାମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।" ସୂତ୍ର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି, "ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦଳ କାହାଣୀକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନେଉଛି ।" ପ୍ରଥମ ଭାଗର ସୁଟିଂ 2028 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଯଦିଓ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ଏହି ଖବର ରଣବୀର ସିଂହ ଏବଂ ଅମିଶ ତ୍ରିପାଠିଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ତିନି ଭାଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଃସାହସିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ସିନେମାଟିକ୍ ଶୈଳୀରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

2010 ରେ ପ୍ରକାଶିତ, "ଦ ଇମୋର୍ଟଲ୍ସ ଅଫ୍ ମେଲୁହା" ଏକ ବିପୁଳ ସଫଳତା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା । କାହାଣୀଟି ହିମାଳୟ ଯୋଦ୍ଧା ଶିବଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ଯିଏ ମେଲୁହା ପ୍ରାଚୀନ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ - ଭୂମିର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା । ପରେ ଏହି ତ୍ରିକୋଣୀୟତାକୁ "ଦ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ନାଗାସ୍" ଏବଂ "ଦ ଓଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ବାୟୁପୁତ୍ର" ସହିତ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ, ଇତିହାସ ଏବଂ କାଳ୍ପନିକତାକୁ ଏକ ନୂତନ ଉପାୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରକାଶନ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଗଲା, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2.5 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ କପି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ।

ଏହି ସମୟରେ, ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି । ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଧୁରନ୍ଧର"ର ସଫଳତା ପରେ, ଅଭିନେତା ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଆଦିତ୍ୟ ଧରିଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ଜୟ ମେହେତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଜୋମ୍ବି ଥ୍ରୀଲର "ପ୍ରଳୟ" ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ । "ଦ ଇମୋର୍ଟଲ୍ସ ଅଫ୍ ମେଲୁହା"ର ରୂପାନ୍ତରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ହୋଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଖବର ଅନଲାଇନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

