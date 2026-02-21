ରଣଭୀରଙ୍କୁ ଧମକ; 20କୋଟି ମାଗିଲା ଲରେନ୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚିହ୍ନଟ, ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ
ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କୁ ଧମକ ମାମଲା । 20 କୋଟି ମାଗିଥିଲା ଲରେନ୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ । ଯାହାର ତଦନ୍ତ କରି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନାଁରେ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି ମୁମ୍ୱାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ।
Published : February 21, 2026 at 9:48 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଦିଆଯାଉଛି ଧମକ । ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁମ୍ୱାଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଚି । ନିକଟରେ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କୁ ଧମକ ମିଳିଥିଲା । ଗତକାଲି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ୧୦ କୋଟି ଦାବି କରି ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା । ଯାହାର ତଦନ୍ତ କରି ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସଦସ୍ୟ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଓରଫ ହ୍ୟାରି ବକ୍ସରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଏବଂ ବିରୋଧରେ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର (LOC) ଜାରି କରିଛି ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରଣଭୀର ସିଂ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ । ପ୍ରେରକ ନିଜକୁ ହ୍ୟାରି ବକ୍ସର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ପ୍ରେରକଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ପରିଚୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନେଟୱାର୍କ (VPN) ବ୍ୟବହାର କରି ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାକୁ ପଠାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ।
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତା ରଣଭୀର ଏବଂ ଆୟୁଷ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅନେକ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଧମକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଲରେନ୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହ ଲିଙ୍କ୍ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି । ଜାନୁଆରୀ 31, 2024 ରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଜୁହୁସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପୋଲିସ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଏହି ଧମକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଭୟଭୀତ ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ହୋଇପାରେ । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୌଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା ।
ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରେ, ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହାଜତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମକୋକା କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ - ଆଦିତ୍ୟ ଗାୟକି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ୟେନପୁରେ, ସମର୍ଥ ପୋମାଜି, ସ୍ୱପ୍ନିଳ ସକାତ ଏବଂ ଆଶାରାମ ଫସାଲେ -ଙ୍କୁ ପୁଣେରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟରେ ସ୍ୱପ୍ନିଳ ସକାତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ବଳପୂର୍ବକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ।
ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ: ଦୀପକ ଶର୍ମା, ସନି, ସୋନୁ ଏବଂ ଜଣେ ପଳାତକ । ଅନ୍ୟମାନେ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ ଦୀପକ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସୋନୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି କଲ୍ୟାଣରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ଆଗ୍ରାର ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଦୀପକ ଶର୍ମା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ।ତେବେ ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀ ଘର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ମାମଲାର ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଫଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଗୁଳିକାଣ୍ଡକାରୀ ଦୀପକ ଶର୍ମା ସମେତ ୧୨ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ବଟି ଆଦାୟ ନିରୋଧୀ ସେଲ୍ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ MCOCA (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ) ର ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ।
