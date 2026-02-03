'ଏହା ନୂଆ ଭାରତ, ଏ ଘରେ ପଶିବ ବି ଆଉ ମାରବ ବି...' ଆସିଲା 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଟିଜର
ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଣଭୀର ସିଂ । ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ଆସିଲା ଧୁରନ୍ଧର 2 ଟିଜର । ପକାନ୍ତୁ ନଜର...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 3, 2026 at 12:21 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଧୁରନ୍ଧର' ଦମଦାର ସଫଳତା ପରେ ଏବେ ନିର୍ମାତା 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଫିଲ୍ମ ମାର୍ଚ୍ଚ 19ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ । ଆଜି ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ‘ଧୁରନ୍ଧର’ ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ସିକ୍ୱେଲ୍ର ନାମ ‘ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ’ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳେ ଫିଲ୍ମର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ନିର୍ମାତା । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଶୃତି ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । 5ଟି ଭାଷାରେ ଟିଜର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି ।
'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ଟିଜର
'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ଟିଜର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହା ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନା କାହିଁକି, ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବ । 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' 1.12 ମିନିଟର ଟିଜରରେ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କୁ ହିଂସା ଏବଂ ଗୁଳିଚାଳନା କରୁଥିବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ସେ ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରି ଏକ ମିଶନ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ଟିଜରରେ ରେହମାନ ଡକାୟତ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଟିଜର ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ହେଉଛି ନୂତନ ଭାରତ, ଏହା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ହତ୍ୟା ବି କରିବ ।"
ଟିଜର ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ଟାଇଟଲ ଘୋଷଣା
ସକାଳେ ରଣଭୀର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯାଇଥିଲେ ପୋଷ୍ଟରଟି ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ରଣଭୀର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରକ୍ତ ଭିଜା ପାଣିରେ ଭୟଙ୍କର ଅବତାରରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଶୀର୍ଷରେ 19.03.26 ତାରିଖ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ଡେଟ୍ । ପୋଷ୍ଟରର କ୍ୟାପସନ ଦେଇ ରଣଭୀର ଲେଖିଛନ୍ତି: “ଅବ ବିଗଡନେ କା ୱକ୍ତ ଆ ଗୟା ହୈ। ଏବେ ବିଗିଡିବାର ସମୟ ଆସଯାଇଛି । ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ ଟିଜର ଆଜି ଦିନ ୧୨:୧୨ ରେ ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ଭାଷାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।”
ଧୁରନ୍ଧର କମାଇଥିଲା ଏତେ କୋଟି
'ଧୁରନ୍ଧର' ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୩୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ(1328.23) ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ରିଲିଜର ୪୬ ଦିନ ପୂରଣ କରି ଏବେ ବି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧୁରନ୍ଧର ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣଭୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖାନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତା ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର'
ଧୁରନ୍ଧର ଏହି ସମସ୍ତ ତାରକାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ବଲିଉଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହା ଆମୀର ଖାନଙ୍କ 'ଦଙ୍ଗଲ' ପରେ ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'ଜବାନ' ଏବଂ 'ପଠାନ'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏବେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ମଧ୍ୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାଗର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ