'ଏହା ନୂଆ ଭାରତ, ଏ ଘରେ ପଶିବ ବି ଆଉ ମାରବ ବି...' ଆସିଲା 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଟିଜର

ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଣଭୀର ସିଂ । ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ଆସିଲା ଧୁରନ୍ଧର 2 ଟିଜର । ପକାନ୍ତୁ ନଜର...

DHURANDHAR THE REVENGE TEASER
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଟିଜର (poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 3, 2026 at 12:21 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଧୁରନ୍ଧର' ଦମଦାର ସଫଳତା ପରେ ଏବେ ନିର୍ମାତା 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଫିଲ୍ମ ମାର୍ଚ୍ଚ 19ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ । ଆଜି ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ‘ଧୁରନ୍ଧର’ ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ସିକ୍ୱେଲ୍‌ର ନାମ ‘ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ’ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳେ ଫିଲ୍ମର ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ନିର୍ମାତା । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଶୃତି ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । 5ଟି ଭାଷାରେ ଟିଜର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି ।

'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ଟିଜର

'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ଟିଜର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହା ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନା କାହିଁକି, ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବ । 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' 1.12 ମିନିଟର ଟିଜରରେ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କୁ ହିଂସା ଏବଂ ଗୁଳିଚାଳନା କରୁଥିବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ସେ ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରି ଏକ ମିଶନ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ଟିଜରରେ ରେହମାନ ଡକାୟତ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଟିଜର ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ହେଉଛି ନୂତନ ଭାରତ, ଏହା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ହତ୍ୟା ବି କରିବ ।"

ଟିଜର ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ଟାଇଟଲ ଘୋଷଣା

ସକାଳେ ରଣଭୀର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯାଇଥିଲେ ପୋଷ୍ଟରଟି ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ରଣଭୀର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରକ୍ତ ଭିଜା ପାଣିରେ ଭୟଙ୍କର ଅବତାରରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଶୀର୍ଷରେ 19.03.26 ତାରିଖ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ଡେଟ୍ । ପୋଷ୍ଟରର କ୍ୟାପସନ ଦେଇ ରଣଭୀର ଲେଖିଛନ୍ତି: “ଅବ ବିଗଡନେ କା ୱକ୍ତ ଆ ଗୟା ହୈ। ଏବେ ବିଗିଡିବାର ସମୟ ଆସଯାଇଛି । ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ ଟିଜର ଆଜି ଦିନ ୧୨:୧୨ ରେ ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ଭାଷାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।”

ଧୁରନ୍ଧର କମାଇଥିଲା ଏତେ କୋଟି

'ଧୁରନ୍ଧର' ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୩୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ(1328.23) ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ରିଲିଜର ୪୬ ଦିନ ପୂରଣ କରି ଏବେ ବି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧୁରନ୍ଧର ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣଭୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖାନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତା ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର'

ଧୁରନ୍ଧର ଏହି ସମସ୍ତ ତାରକାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ବଲିଉଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହା ଆମୀର ଖାନଙ୍କ 'ଦଙ୍ଗଲ' ପରେ ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'ଜବାନ' ଏବଂ 'ପଠାନ'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏବେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ମଧ୍ୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାଗର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

