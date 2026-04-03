'ହମଜା' ଆଗରେ ନଇଁବ କି 'ପୁଷ୍ପା' ? 'ଧୁରନ୍ଧର 2' କମାଇଲାଣି ଏତେ କୋଟି
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଧମାକା କରୁଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜର 15 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ କେତେ କଲାଣି କଲେକ୍ସନ ? ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 3, 2026 at 3:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି 'ଧୁରନ୍ଧର 2' । ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ଏହା ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏବେ, ଏହି ଫିଲ୍ମ 'ପୁଷ୍ପା 2'କୁ ପଛରେ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ । ଏହା ଏହାର 15ତମ ଦିନରେ କେତେ ଆୟ କରିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ,
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ
ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ, ଏହା 674.17 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ୪୧.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା (9ମ ଦିନ), ୬୨.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା (10ମ ଦିନ), ୬୮.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା (11ତମ ଦିନ), ୨୫.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା (12ତମ ଦିନ), ୨୭.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା (13ତମ ଦିନ), ଏବଂ ଏବେ ୧୪ ଦିନରେ ୨୦.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ସେହିପରି 15ତମ ଦିନ ଗୁରୁବାର, ଏହାର ଆୟ 18.30 କୋଟି କରିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତରେ ମୋଟ 938.32 କୋଟି କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଏହି ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଫିଲ୍ମର ଆୟ 1,000 କୋଟି ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ।
|ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ (ବୁଧବାର)
|43 କୋଟି
|ପ୍ରଥମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)
|102.55 କୋଟି
|ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)
|80.72 କୋଟି
|ତୃତୀୟ ଦିନ (ଶନିବାର)
|113 କୋଟି
|ଚତୁର୍ଥ ଦିନ (ରବିବାର)
|114.85 କୋଟି
|ପଞ୍ଚମ ଦିନ (ସୋମବାର)
|65 କୋଟି
|ଷଷ୍ଠ ଦିନ (ମଙ୍ଗଳବାର)
|56.60 କୋଟି
|ସପ୍ତମ ଦିନ (ବୁଧବାର)
|48.75 କୋଟି
|ଅଷ୍ଟମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)
|49.70 କୋଟି
|ନବମ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)
|41.55 କୋଟି
|ଦଶମ ଦିନ (ଶନିବାର)
|62.85 କୋଟି
|ଏକାଦଶ ଦିନ (ରବିବାର)
|68.10 କୋଟି
|ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନରେ (ସୋମବାର)
|25 କୋଟି
|13ତମ ଦିନ (ମଙ୍ଗଳବାର)
|27.75 କୋଟି
|14ତମ ଦିନ (ବୁଧବାର)
|20.10 କୋଟି
|15ତମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)
|18.30 କୋଟି
|ମୋଟ କଲେକ୍ସନ
|938.32 କୋଟି
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ
ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ଆୟ କରୁଛି । 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1,492.17 କୋଟିର କଲେକ୍ସନ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆୟକୁ ପଛରେ ପକାଇସାରିଛି । ଏବେ, ଏହା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ପୁଷ୍ପା 2'ର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କଲେକ୍ସନକୁ ପଛରେ ପକାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । 'ପୁଷ୍ପା 2'ର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କଲେକ୍ସନ 1,742.10 କୋଟିରେ କରିଛି ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରେ ରଣବୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ରେହମାନ ଡକାୟତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲିଆରିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହମଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଇଛି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ