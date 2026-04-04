ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଣବୀର ସିଂ, 1000 କୋଟିରୁ ମାତ୍ର ଏତିକି ଦୂରରେ 'ଧୁରନ୍ଧର 2'

ରିଲିଜର 16 ତମ ଦିନରେ ବି କମିନି 'ଧୁରନ୍ଧର 2' କ୍ରେଜ । ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାକା ସହ ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ ଜାରି। ଏବେ 1000 କୋଟି କ୍ଲବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ରଚିବ ଇତିହାସ।

DHURANDHAR 2 BOX OFFICE
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 4, 2026 at 12:33 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁପରଷ୍ଟାର ନିଜ କ୍ୟାରିଅରରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାପକାଠି ବାକି ରହେ: ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ । ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏବଂ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ସହ ସେ କେବଳ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଜତ୍ୱ କରିନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ଏହାକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିଛନ୍ତି । ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ, ରଣବୀର ସିଂ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ରିଲିଜର 16 ତମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଏହି କ୍ରମେର ଫିଲ୍ମ 1000 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଆୟ କରିସାରିଲାଣି । ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା 1000 କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁବ ।

ଧୁରନ୍ଧର 2 ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁୟାୟୀ, ଧୁରନ୍ଧର 2 ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 16 ତମ ଦିନରେ 21.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା 15 ତମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦ୍ୱାରା 18.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବାରୁ 17.8% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହା ସହ ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ଆୟ 959.57 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ସିନେମାଟି ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ବହୁତ ନିକଟତର । ଯାହା ଖୁବଶୀଘ୍ର କମାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଧୁରନ୍ଧର 2 ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସ ସଫଳତା ସହ ଧୁରନ୍ଧର 2 ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି । ମୁକ୍ତିଲାଭର 16 ତମ ଦିନରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହାର ମୋଟ ବିଦେଶ କଲେକ୍ସନ 375 କୋଟି ଟଙ୍କା । ଭାରତୀୟ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ସହ ମିଶ୍ରଣ କଲେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,523.58 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହିପରି ଫିଲ୍ମ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ସହ ଏହା ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନର ଫିଲ୍ମ ହୋଇପାରିଛି ।

ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନର ଫିଲ୍ମ

'ଧୁରନ୍ଧର 2' ସହ ରଣବୀର ସିଂ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନିଂ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା କରି, ସେ 'ପୁଷ୍ପା 2', 'ଜବାନ', 'ଆନିମଲ' ଏବଂ 'ପଠାନ'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏଥିସହ ରଣବୀର ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର', 'ସିମ୍ବା' ଏବଂ 'ପଦ୍ମାବତ'କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି ।

କହିରଖୁଛୁ କି, ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରେ ରଣବୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ରେହମାନ ଡକାୟତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲିଆରିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହମଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଇଛି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି ।

