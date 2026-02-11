ବିପଦରେ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଜୀବନ ! ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ଏବେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଧମକ
ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ଅଭିନେତା ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କୁ ଭଏସ୍-ନୋଟ୍ରେ ଧମକ ମିଳିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 11, 2026 at 11:05 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିପଦରେ ସେଲିବ୍ରିଟି । ଟାର୍ଗେଟରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବଲିଉଡ୍ ତାରକା । ପୂର୍ବରୁ ସଲମାନ, ଶାହାରୁଖ ଖାନ ପରେ ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀ । ଆଉ ଏବେ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କୁ ଧମକ । ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଜୁହୁ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର କିଛି ଦିନ ପରେ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କୁ ଧମକ ମିଳିଛି । ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଧମକ ପରେ, ରଣବୀରଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ତୁରନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ପ୍ରେରକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
Bollywood actor Ranveer Singh receives threat on WhatsApp, security increased around his residence: Mumbai police pic.twitter.com/WA6VWts48J— Press Trust of India (@PTI_News) February 10, 2026
ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କୁ ଧମକ
ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ରଣଭୀର ସିଂ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରି ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ପାଇଥିଲେ । ଏହି ମେସେଜ୍ ପରେ, ଅଭିନେତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ତୁରନ୍ତ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ଦଳ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସକୁ ସତର୍କ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେରକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକାରୀମାନେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଏସ୍ ନୋଟ୍ ର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ରୋହିତ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଜୁହୁରେ ଥିବା ଘର ବାହାରେ ଗୁଳି ଚାଳନା ହେବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । କୋଠାରେ ପାଞ୍ଚ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ଭିଜୁଆଲ୍ରେ ବାହାର କାନ୍ଥରେ ଗୁଳି ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଖସିଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡ଼ିଟି ପୁଣେରୁ ଆସିଥିଲା । କାରଟି ମୂଳତଃ ପୁଣେର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଥିଲା ଯିଏ ଆକ୍ରମଣର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆଦିତ୍ୟ ଗାୟକିଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ । ଗାୟକି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମର୍ଥ ପୋମାଜି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜୁହୁର ଏକ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଭମ୍ ଲୋଙ୍କର୍ ଗାଡ଼ି ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅପରାଧ ପୂର୍ବ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ନ ଜାଣିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି ।
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଭୟ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରମୁଖ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଧମକ ପଛରେ ଥିବା ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ