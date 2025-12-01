ETV Bharat / entertainment

ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ 'ଧୁରନ୍ଧର' ରେକର୍ଡ; କମାଇଲାଣି ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ, ପ୍ରିମିୟମ୍ ସିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା

ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 1, 2025 at 4:12 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା । ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଧୁରନ୍ଧର' ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ କରିଛି ନୂଆ ରେକର୍ଡ । ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା କିଛି ଚୟନିତ PVR-INOXରେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କଲାଣି ଫିଲ୍ମ । ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ।

ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର ସାକନିକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୋଇ ବଜାରରେ 9,274 ଟି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 8,671 ଟି ଟିକେଟ୍ ନିୟମିତ 2D ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ ବୁକ୍ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ 603 ଟି IMAX 2D ଶୋ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବିକ୍ରୟ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 2,251 ଟି ଶୋ’ ରହିଛି । ରୋଜଗାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, 'ଧୁରନ୍ଧର' ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରୟରୁ 46.2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିସାରିଛନ୍ତି । ବ୍ଲକ ସିଟ୍ ସହ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 1.99 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା ଏକ ଦିଗ ହେଉଛି ପ୍ରିମିୟମ୍ ସିଟ୍‌ର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ । ଏକ ନ୍ୟୁଜୱାୟାରର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଟିକେଟ୍ ମୁମ୍ବାଇର ବିକେସିର ଜିଓ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ଲାଜାର ମାଇସନ୍ ଆଇନୋକ୍ସରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 2,020 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରେ 70 ଟଙ୍କା ସୁବିଧା ଶୁଳ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ଟିକେଟ୍ ଜଣେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଏ ଏବଂ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଆଡ୍-ଅନ୍ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ସୁବିଧା ବିନା ଆସିଥାଏ ।

ଧୁରନ୍ଧର ଫିଲ୍ମ ରନ୍ ଟାଇମ୍ ତିନି ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ୍ । ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏକ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ (ଭାରତୀୟ ସୁପର ସ୍ପାଇ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା) ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଯିଏ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଫିଲ୍ମରେ ଆର ମାଧବନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସାରା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ରଜତ ବେଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଜିଓ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ବି62 ଷ୍ଟୁଡିଓ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, ଧୁରନ୍ଧର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଟ୍ରାକ୍ କରୱାନ୍ ଏବଂ ଗେହରା ହୁଆ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ଅପେକ୍ଷା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

