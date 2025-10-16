'ଧୁରନ୍ଧର' ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ରିଲିଜ, ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଟ୍ରେଲର
'ଧୁରନ୍ଧର' ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ରିଲିଜ । ଭୟଙ୍କର ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିଲେ ରଣବୀର ସିଂ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2025 at 1:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଟିଜର ଆସିବା ପରଠାରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଥିଲା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାତା ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତାମାନେ "ନା ଦେ ଦିଲ ପରଦେଶୀ ନୁ...." ଶୀର୍ଷକରେ ଏକ ୨ ମିନିଟ୍ ୩୯ ସେକେଣ୍ଡର ଟ୍ରାକ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅବତାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଶାଶ୍ୱତ ସଚ୍ଚଦେବ ଏବଂ ଚରଣଜିତ୍ ଆହୁଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏହି ଟ୍ରାକଟି ଆଧୁନିକ ହିପ୍-ହପ୍ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀ ସ୍ୱାଦର ଏକ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ । ଏହି ଗୀତଟିକୁ ହନୁମାନନ୍ଦ, ଜସ୍ମିନ୍ ସାଣ୍ଡଲାସ୍, ସୁଧୀର ଯାଦୁବଂଶୀ ଶାଶ୍ୱତ ସଚ୍ଚଦେବ, ମହମ୍ମଦ ସଦିକ୍ ଏବଂ ରଣଜିତ୍ କୌର ଗାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଟ୍ରାକ ବିଷୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ନିର୍ମାତା ଶଶୱତ ସଚ୍ଚଦେବ ଅଂଶୀଦାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ନା ଦେ ଦିଲ ପାର୍ଡେସି ନୁ' ଏକ ଲୋକ କ୍ଲାସିକ୍, ଯାହା ଗଭୀର ଭାବନା ବହନ କରେ । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ 'ଧୁରନ୍ଧର'ର ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ରକୃତରେ ହିଟ୍ ପଞ୍ଜାବୀ ଗୀତ "ନା ଦେ ଦିଲ୍ ପରଦେଶୀ ନୁ" (ଯୋଗୀ)ର ଏକ ରିମେକ୍ ସଂସ୍କରଣ । ମୂଳତଃ ରଞ୍ଜିତ କୌର ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସଦିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଗାଇଥିବା ଏହି ଗୀତଟି YouTube ରେ ଅନେକ ଥର ଦେଖାଯାଇସାରିଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ପରେ, ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଧୁରନ୍ଧର' ଟିଜର ରିଲିଜ: 20ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସହ ରୋମାନ୍ସ କଲେ ରଣବୀର ସିଂ, ନେଟିଜେନ୍ସ କହିଲେ ଏମିତି
ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି ଟ୍ରେଲର ଓ ଫିଲ୍ମ
କହିରଖୁଛୁ କି, 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏକ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ (ଭାରତୀୟ ସୁପର ସ୍ପାଇ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା) ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଯିଏ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଆର ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲଙ୍କ ଭଳି ଅଭିନେତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଡିସେମ୍ବର 5, 2025 ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହାସହ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ନଭେମ୍ବର 12ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ