'ଧୁରନ୍ଧର 2'କୁ ମିଳିଲା ଟାଇଟଲ୍; ଟିଜରକୁ A ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ

'ଧୁରନ୍ଧର 2' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରକିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଟକ୍ସିକ' ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମକୁ ନୂଆ ଟାଇଟଲ ମିଳିବା ସହ ଟିଜର ସିବିଏଫସି ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ ହୋଇଛି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 21, 2026 at 10:27 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଧୁରନ୍ଧରର ଦମଦାର ସଫଳତା ପରେ, ଦର୍ଶକମାନେ ଧୁରନ୍ଧର 2 କୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଧୁରନ୍ଧର 19, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ର ଟିଜର ଜାନୁଆରୀ 23 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ବର୍ଡର 2 ର ମଧ୍ୟାନ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଏବେ ଧୁରନ୍ଧରର ସିକ୍ୱେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି । ସିକ୍ୱେଲର ଟାଇଟଲ୍ ଏବଂ ଟିଜର ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଧୁରନ୍ଧରର ଟିଜରକୁ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ A ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୁରନ୍ଧରର ସିକ୍ୱେଲର ନାମ 'ଧୁରନ୍ଧର 2: ଦି ରିଭେଞ୍ଜ' ରଖାଯାଇଛି । ତଥାପି, ନିର୍ମାତାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ଉପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ 19ରେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଧୁରନ୍ଧର 2 ଫିଲ୍ମର ଟିଜରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ A ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ । ଟିଜରର ରନଟାଇମ୍ 1 ମିନିଟ୍ 48 ସେକେଣ୍ଡ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଏଥର ଟିଜରକୁ ଛୋଟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ ନାହାନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ର ଟିଜର ଜାନୁଆରୀ 23 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ବର୍ଡର 2 ସହିତ ରିଲିଜ୍ ହେବ ।
ଧୁରନ୍ଧର ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୩୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ(1328.23) ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ରିଲିଜର ୪୬ ଦିନ ପୂରଣ କରି ଏବେ ବି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧୁରନ୍ଧର ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣଭୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖାନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତା ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଧୁରନ୍ଧର ଏହି ସମସ୍ତ ତାରକାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ବଲିଉଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହା ଆମୀର ଖାନଙ୍କ 'ଦଙ୍ଗଲ' ପରେ ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'ଜବାନ' ଏବଂ 'ପଠାନ'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।
