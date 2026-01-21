ETV Bharat / entertainment

'ଧୁରନ୍ଧର 2'କୁ ମିଳିଲା ଟାଇଟଲ୍; ଟିଜରକୁ A ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ

'ଧୁରନ୍ଧର 2' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରକିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଟକ୍ସିକ' ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମକୁ ନୂଆ ଟାଇଟଲ ମିଳିବା ସହ ଟିଜର ସିବିଏଫସି ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ ହୋଇଛି।

DHURANDHAR 2
DHURANDHAR 2 (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 21, 2026 at 10:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଧୁରନ୍ଧରର ଦମଦାର ସଫଳତା ପରେ, ଦର୍ଶକମାନେ ଧୁରନ୍ଧର 2 କୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଧୁରନ୍ଧର 19, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସମୟରେ, ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ର ଟିଜର ଜାନୁଆରୀ 23 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ବର୍ଡର 2 ର ମଧ୍ୟାନ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଏବେ ଧୁରନ୍ଧରର ସିକ୍ୱେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି । ସିକ୍ୱେଲର ଟାଇଟଲ୍ ଏବଂ ଟିଜର ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଧୁରନ୍ଧରର ଟିଜରକୁ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ A ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୁରନ୍ଧରର ସିକ୍ୱେଲର ନାମ 'ଧୁରନ୍ଧର 2: ଦି ରିଭେଞ୍ଜ' ରଖାଯାଇଛି । ତଥାପି, ନିର୍ମାତାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ଉପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ 19ରେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଧୁରନ୍ଧର 2 ଫିଲ୍ମର ଟିଜରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ A ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ । ଟିଜରର ରନଟାଇମ୍ 1 ମିନିଟ୍ 48 ସେକେଣ୍ଡ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଏଥର ଟିଜରକୁ ଛୋଟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ ନାହାନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ର ଟିଜର ଜାନୁଆରୀ 23 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ବର୍ଡର 2 ସହିତ ରିଲିଜ୍ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଧୁରନ୍ଧର': ଏହି ଦେଶରେ ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟାନ୍, ମୋଦିଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ IMPPAର ଅପିଲ୍

ଧୁରନ୍ଧର ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୩୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ(1328.23) ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ରିଲିଜର ୪୬ ଦିନ ପୂରଣ କରି ଏବେ ବି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧୁରନ୍ଧର ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣଭୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖାନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତା ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଧୁରନ୍ଧର ଏହି ସମସ୍ତ ତାରକାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ବଲିଉଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହା ଆମୀର ଖାନଙ୍କ 'ଦଙ୍ଗଲ' ପରେ ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'ଜବାନ' ଏବଂ 'ପଠାନ'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

RANVEER SINGH
DHURANDHAR 2 RELEASE DATE
ରଣଭୀର ସିଂ
ଧୁରନ୍ଧର 2
DHURANDHAR 2

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.