୧୩୦୦କୋଟିରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ପରେ ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ 'ଧୁରନ୍ଧର', ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ତାତିଲେ ଦର୍ଶକ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ?
ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବା ପରେ ଏବେ ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ 'ଧୁରନ୍ଧର' । ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ନିରାଶ ଦର୍ଶକ । ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ମାମଲା ?
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଥିଏଟରରେ ଧମାକା କରିବା ପରେ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଡିସେମ୍ବର 5, 2025ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ 50 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଧୁରନ୍ଧର' ପୁଣିଥରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ରଣଭୀର ସିଂ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ Netflix ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମର ଡିଜିଟାଲ ରିଲିଜ ପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଛି । କେତେକ ଫିଲ୍ମକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ଓଟିଟି ରିଲିଜ ପରେ ନିରାଶ ଦର୍ଶକ
ପ୍ରକୃତରେ, ଧୁରନ୍ଧରକୁ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେନ୍ସର କରାଯାଇଛି । ଫିଲ୍ମଟି A ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ଏହାର ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ସିନ୍ ଦେଖିପାରୁନାହାଁନ୍ତି । ଫଳରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏବେ Netflix କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । Netflix ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେଉଥିବା ଧୁରନ୍ଧରର କିଛି ସଂଳାପକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅପଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଅତି କମରେ 10 ମିନିଟ୍ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ଅନେକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ମଟି କୌଣସି କଟ୍ ବିନା ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇନାହିଁ । ଅନ୍ୟମାନେ 18+ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଏପରି କଟକଣା ପଛରେ ଥିବା ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ଜଣେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, "NetflixIndia ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ନିରାଶ । ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଣସେନ୍ସରିତ ସଂସ୍କରଣ ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ସେନ୍ସର କଲ? ଯେତେବେଳେ 'ଆନିମଲ' ଏବଂ 'କବୀର ସିଂ' ରେ କୌଣସି କଟ୍ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ A-ରେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ସେନ୍ସର କରିବା ଏକ ମଜା ।" ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ଅଣସେନ୍ସରିତ ନୁହେଁ... OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସରିତ ।" ଏବେ, ଲୋକମାନେ ଏହିପରି Netflixକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ।
ଧୁରନ୍ଧର ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୩୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ(1328.23) ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ରିଲିଜର ୪୬ ଦିନ ପୂରଣ କରି ଏବେ ବି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧୁରନ୍ଧର ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣଭୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖାନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତା ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଧୁରନ୍ଧର ଏହି ସମସ୍ତ ତାରକାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ବଲିଉଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହା ଆମୀର ଖାନଙ୍କ 'ଦଙ୍ଗଲ' ପରେ ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'ଜବାନ' ଏବଂ 'ପଠାନ'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।
