ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୁଅ ଓ ପ୍ରେମିକା ସହ ନାଚିଲେ ରଣଭୀର, ବିଲେନିୟର କପଲଙ୍କ ବିବାହ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
ଉଦୟପୁରରେ ବିଲେନିୟର କପଲଙ୍କ ବିବାହ । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୁଅ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ନଚାଇଲେ ରଣଭୀର ସିଂ । ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ..
Published : November 22, 2025 at 2:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରରେ ଆମେରିକୀୟ କୋଟିପତି ପଦ୍ମଜା ଏବଂ ରାମା ରାଜୁ ମଣ୍ଟେନାଙ୍କ ଝିଅ ନେତ୍ରା ମଣ୍ଟେନାଙ୍କ ବିବାହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ଉତ୍ସବ ଥିବା ବେଳେ ଏତିରେ ଅନେକ ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ସାମିଲ ହୋଇ ଉତ୍ସବର ମଜା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଅନେକ ଭିଡିଓ ଅନଲାଇନରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ରଣଭୀର ସିଂ, ସାହିଦ କପୁର, କ୍ରିତି ସାନନ ଏବଂ ଅନେକ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ଦମଦାର ପରଫର୍ମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିସହ ରଣଭୀର ସିଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିଅର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ବେଟିନା ଆଣ୍ଡରସନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୀତର ତାଳେ ନଚାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ରଣଭୀର ସିଂ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେଜ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ନାଚୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ଅଭିନେତା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଜୁନିଅର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ରକି ଔର ରାନୀ କି ପ୍ରେମ କାହାନୀ" ର ଗୀତ "ହ୍ୱାଟ୍ ଝୁମକା" ରେ ନାଚୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ବେଟିନା ଏକ ଗୋଲ୍ଡେନ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରଣଭୀର ବ୍ଲାକ ସୁଟରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ସିମ୍ବା" ର "ଆଙ୍ଖ ମାରେ" ଗୀତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଚାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସଙ୍ଗୀତ ସମାରୋହରେ ଅତିଥିମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଦୀୱାଲିରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଲେ ଦୀପଭୀର, ଝିଅ ଦୁଆଙ୍କ ଦେଖାଇଲେ ଚେହେରା
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରଣଭୀର ସିଂ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଗଲି ବୟର "ଅପନା ଟାଇମ୍ ଆୟେଗା" ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପରଫର୍ମ କରିଥିଲେ । କରଣ ଜୋହର ଏହି ତାରକା-ଖଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ଜାହ୍ନବୀ କପୁର, ବରୁଣ ଧୱନ, ସାହିଦ କପୁର, କ୍ରିତି ସାନନ୍ ଏବଂ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍ ସମେତ ଅନେକ ତାରକା ଏହି ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସମସ୍ତ ତାରକା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ । ଉଦୟପୁରରେ ଜଷ୍ଟିନ୍ ବିବର ଏବଂ ଜେନିଫର ଲୋପେଜ୍ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିଦେଶୀ ଭିଆଇପି ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ମ "ଧୁରନ୍ଧର"ରେ ନଜର ଆସିବେ । ଯାହା ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ