ETV Bharat / entertainment

41ବର୍ଷରେ ରଣବୀର: 3000କୋଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଠାରୁ ନମ୍ବର 1 ଅଭିନେତା ଯାଏଁ... ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଧୁରନ୍ଧରର ଷ୍ଟାରଡମ୍

ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ବାରାତ ସହ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ରଣବୀର ସିଂଙ୍କୁ ଆଜି 6 ଜୁଲାଇ 2026 ରେ 41 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଛି ।ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାରଡମ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ରୋଚକ କଥା...

RANVEER SINGH BIRTHDA
RANVEER SINGH BIRTHDA (poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 6, 2026 at 4:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର ସିଂ ଆଜି, ଜୁଲାଇ 6ରେ ତାଙ୍କର 41 ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏକ ସଫଳ ଅବଧି ଉପଭୋଗ କରୁନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ସେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଲେଖୁଛନ୍ତି । ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଇତିହାସ ବଦଳାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଲିଉଡର ବିଶ୍ୱ ପରିଚୟ ବଢାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଣବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସହ ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାର କାହାଣୀ, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଭଲ କରିବା ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସଫଳତା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏହି ପିଢିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା କରିଛି । ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସଫଳତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଯାହା ରଣବୀର ସିଂଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ପ୍ରକୃତ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଅଭିନେତା କରିଛି ।

1. 1000 କୋଟି କଲେକ୍ସନ କରାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଅଭିନେତା

ରଣବୀର ସିଂ କେବଳ 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ସହ ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଇନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଏକ ସଫଳତାର ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଭାରତରେ 1000 କୋଟି ନେଟ କଲେକ୍ସନ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇ ଏହା ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥିର କଲା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ କେହି ହାସଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ସେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୋଜଗାରର ପରିଭାଷା ବଦଳାଇଲେ ।

2. ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଫିଲ୍ମ କଲେ

ଏକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ହେବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାୟୀ ସଫଳତା ବିରଳ । ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବିଶ୍ୱର ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 3000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ରଣଭୀରଙ୍କର ଏପରି ଚରିତ୍ର ଏବଂ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି ଯାହା ଦର୍ଶକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ।

3. ଏକ ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦେଇ ବିଦେଶରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି

ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱ ତାରକା ଭାବରେ ରଣବୀର ସିଂ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ 10 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିବା 'ପଦ୍ମାବତ୍', 'ରକି ଔର ରାନୀ କି ପ୍ରେମ କାହାନୀ', 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏବଂ 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ୍' ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ସେ ଏକ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି । ଏହି ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ବଡ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, କାରଣ 'ଧୁରନ୍ଧର' ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାପାନରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

4. ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ ଓପନିଂ

ରଣବୀର ସିଂ ଅଭିନୀତ 'ଧୁରନ୍ଧର:ଦ ରିବେଞ୍ଜ' ବଲିଉଡ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଓପନିଂ ଭାବେ ରେକର୍ଡ ରଖିଛି । ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଭାଷା ସମେତ 102 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା ।

5. କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଡେବ୍ୟୁ

ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟର ଇତିହାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଯାତ୍ରା OTT ରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଲା । 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ଉଦଘାଟନୀ ସପ୍ତାହରେ OTT ରେ 50 ମିଲିୟନ (5 କୋଟି) ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ।

ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜନ୍ମଦିନ ଠାରୁ ଏହି ଜନ୍ମଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଣଭୀର ସିଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ଐତିହାସିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରେକର୍ଡ କରିବା ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ପାଇଁ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝିଅ ଦୁଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଶୁର ବାପା ହେବା ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ବର୍ଷ ଉଭୟ ବୃତ୍ତିଗତ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ବେଶ ଭଲ ରହିଛି । ତେବେ ଏହି ଜନ୍ମଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଜଣେ ଷ୍ଟାର କିଡ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁଆଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ପିତାମାତା ଭାବେ ଦୀପଭୀର କିପରି ? ଜେଜେବାପା ପ୍ରକାଶ ପାଦୁକୋନଙ୍କ ଖୁଲାସା

ଇତିହାସ ରଚିଲା 'ଧୁରନ୍ଧର 2', ବନିଲା ଭାରତରେ 1000 କୋଟି ପାର୍ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ

25 ଦିନରେ ବି 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଜଲୱା ଜାରି, 1700 କୋଟି କ୍ଲବରେ ମାରିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

RANVEER SINGH
RANVEER SINGH FILMS
ରଣବୀର ସିଂ
ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ
RANVEER SINGH BIRTHDAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.