ରଣବୀର ସିଂଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା FWICE, କାହିଁକି ? ଜାଣନ୍ତୁ...
ଫରହାନ ଅଖତରଙ୍କ 'ଡନ୍ 3' ସମ୍ପର୍କରେ, ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ (FWICE) ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି ।
Published : May 26, 2026 at 10:28 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଧୁରନ୍ଧର ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ଅଡୁଆରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂ । ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ କରିଛି ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ (FWICE) । ଫରହାନ ଅଖତରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଡନ୍ 3'ରୁ ହଠାତ୍ ଓହରିଯିବାକୁ ନେଇ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେ ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ସୋମବାର ମେ 25ରେ, ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେ ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, 'ଡନ୍ 3' ବିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନେ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ, ସଭାପତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ତିୱାରୀ ଏବଂ ମାନଦ ମହାସଚିବ ଅଶୋକ ଦୁବେ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେ ଏମ୍ପ୍ଲଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ।
FWICE issues Non-Cooperation Directive against Actor Ranveer singh— ANI (@ANI) May 25, 2026
The letter reads, " ...the federation of western india cine employees (fwice) has taken serious cognisance of the complaint forwarded to it by the indian film & television directors' association (iftda) concerning… pic.twitter.com/bX6fWAgxdA
ଫେଡେରେସନର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫରହାନ ଅଖତର ଏବଂ ରିତେଶ ସିଧୱାନୀ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଘରେ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ରିତେଶ ସିଧୱାନୀ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଫରହାନ ଅଖତର ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନେ 'ଡନ୍ 3'କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଏବଂ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର ତିନି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ରଣବୀର ପ୍ରକଳ୍ପ ଛାଡି ଦେଇଥିବା ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଫେଡେରେସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ।
ଅଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ରଣବୀରଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭେଟିବାକୁ 3 ଥର ପୃଥକ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ, ଅଭିନେତା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଇମେଲ୍ ପଠାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମାମଲା ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆସୁନାହିଁ । ଅଶୋକ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫରହାନଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା, ଏକ୍ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ରଣବୀରଙ୍କ ଠାରୁ ୪୫ କୋଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛି ।
ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପରେ, ଫେଡେରେସନର ସଭାପତି, ବି.ଏନ୍. ତିୱାରୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସହଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ଫେଡେରେସନର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ - ସେ ସ୍ପଟ୍ ବୟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ଲାଇଟମ୍ୟାନ୍ ହେଉ- କେହି ରଣବୀରଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବେ ନାହିଁ ।
ଫରହାନ ଅଖତରଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଡନ୍ 3'ରେ ରଣବୀରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତା ଫିଲ୍ମରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଫରହାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାର, ରିତେଶ ସିଧୱାନୀ, ଶିଳ୍ପ ସଂଗଠନ ସହିତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସରକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫରହାନ କିମ୍ବା ରଣବୀର ଏହି ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥା ହୋଇନାହାଁନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି FWICE ଦ୍ୱାରା ରଣବୀରଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି ।
