'କାନ୍ତାରା' ନକଲ କରିବା ରଣଭୀରଙ୍କୁ ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା, ମାଗିଲେ କ୍ଷମା
'କାନ୍ତାରା' ମିମିକ୍ରି କରି ବିବାଦରେ ରଣଭୀର ସିଂ । ଟ୍ରୋଲ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମାଗିଲେ କ୍ଷମା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 2, 2025 at 12:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରଣଭୀର ସିଂ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି । ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ଗୋଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (IFFI)ରେ ମଞ୍ଚରୁ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1'ରେ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ, ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଚିତ୍ରିତ ଦେବୀଙ୍କୁ ଜଣେ ମହିଳା ଭୂତ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହାସ୍ୟରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଅଭିନୟ ନକଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଯାହା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଉପରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ । ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ରଣଭୀର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ସହ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ।
ରଣଭୀର ସିଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଫିଲ୍ମରେ ଋଷଭଙ୍କ ଚମତ୍କାର କାମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ଥିଲା । ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ଏବଂ ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶେଷ ସମ୍ମାନ ଅଛି । ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସମ୍ମାନ କରିଆସିଛି । ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।"
Ranveer's reaction to the Kantara scene really felt unnecessary and disrespectful pic.twitter.com/yQeffCofZk— Nandan (@nandan_333) November 29, 2025
ବିବାଦ କ'ଣ ?
ରଣଭୀର ସିଂ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଏକ ହୋଷ୍ଟ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ଦେଖିଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଋଷଭଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲେ । ଏହି ସମୟରେ ରଣଭୀର ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଗୁଲିଗା ଦୈଭାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଚୌଣ୍ଡିଙ୍କୁ "ମହିଳା ଭୂତ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସେହି ଚରିତ୍ରର ନକଲ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ସେ ଅନୁକରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ, ଋଷଭ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଋଷଭ, ମୁଁ ଏହାକୁ (କାନ୍ତାରା) ଥିଏଟରରେ ଦେଖିଥିଲି । ତୁମେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲ । ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଭୂତ ତୁମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଆସେ । ସେହି ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସେହି ଗୋଟିଏ ସଟ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା ।"
କହିରଖୁଛୁ କି, ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀ 2022ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା 'କାନ୍ତାରା' ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ 2025ରେ 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 800ରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'କାନ୍ତାରା' ମିମିକ୍ରି କଲେ ରଣଭୀର ସିଂ, ଟ୍ରୋଲ କଲେ ନେଟିଜେନ୍ସ
ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ 'ଧୁରନ୍ଧର' ରେକର୍ଡ; କମାଇଲାଣି ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ, ପ୍ରିମିୟମ୍ ସିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ