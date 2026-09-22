ଆରପାରିରେ ରାନୀଙ୍କ ମାଆ କ୍ରିଷ୍ଣା ମୁଖାର୍ଜୀ
ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖର ବାଦଲ । ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମାଆ କ୍ରିଷ୍ଣା ମୁଖାର୍ଜୀ । ଗୋପନୀୟତା ରଖିବାକୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 3:29 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉନାହାନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ମା’ କ୍ରିଷ୍ଣା ମୁଖାର୍ଜୀ । ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ୟଶ୍ ରାଜ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଲିବ୍ରିଟି ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜଣାଇବା ସହ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛନ୍ତି ।
YRF ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ମା’ କ୍ରିଷ୍ଣା ମୁଖାର୍ଜୀ (୭୫) ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲପାଇବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ପରିବାର କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ଏହି ଗଭୀର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଗୋପନୀୟତା ରଖିବାକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ।"
କ୍ରିଷ୍ଣା ମୁଖାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ । ମା’ ଓ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯାହା ବିଷୟରେ ରାନୀ ଅନେକ ଥର ସର୍ବସାଧାରଣରେ କହିଛନ୍ତି । କ୍ରିଷ୍ଣା ବଙ୍ଗଳା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ଲେ-ବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ରାମ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଫିଲ୍ମାଲୟା ଷ୍ଟୁଡିଓର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ - ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ତଥା ପ୍ରଯୋଜକ ରାଜା ମୁଖାର୍ଜୀ ।
ରାନୀ ନିଜକୁ "ଗୁଲାମ", "କୁଚ୍ଚ କୁଚ୍ଚ ହୋତା ହେ", "ସାଥିଆ", "ହମ୍ ତୁମ୍" ଏବଂ "କଳା" ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସଦ୍ୟତମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା 'ମର୍ଦ୍ଦାନୀ 3' ଯାହା 2026ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ଓ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ।
ଏହି ସମୟରେ, 62 ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ରାନୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ରାଜ କପୁର ବିଶେଷ ଯୋଗଦାନ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ 'ଭୀର ଜାରା' ଅଭିନେତ୍ରୀ ସିନେମା ସହ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ସେହି ଭାବପ୍ରବଣତା ଏକ ଘର ପାଇଛି । ଏଥିସହ ସେ ମରାଠୀରେ କହିଥିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେବଳ ଏକ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ । ଏହା ମୋର ଭୂମି ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ନିର୍ମାଣ କରିଛି । ଏବଂ ଏହା ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ।"